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    台版地面師到處狠騙 中壢警分局、中壢地政所研商防詐機制

    台版「地面師」屢上演！中壢警分局、中壢地政事務所研商防詐機制。（中壢警分局提供）

    台版「地面師」屢上演！中壢警分局、中壢地政事務所研商防詐機制。（中壢警分局提供）

    2025/03/20 22:47

    〔記者李容萍／桃園報導〕國內詐騙集團仿照日劇「地面師」類似手法在各地犯案，桃園市警察局中壢警分局今（20）日與中壢地政事務所共同研商防詐機制，創立防詐通報工作群組，除在金融機構的攔阻，也會針對民眾疑似遭詐欺而至地政事務所辦理不變產變更的情形啟動即時關懷機制，共同守護民眾財產安全。

    據了解，宜蘭1間民宿之老闆就是遭詐團盯上，該案地政士疑似造假「指定匯款同意書」，讓專戶的錢又流至人頭買家帳戶，導致7千萬元的3筆房產遭騙走；中壢警分局與中壢地政事務為防止假冒買方、屋主、仲介、代書等各種專業人士，再與民間公證人、代書聯手設下圈套，以偽造文件、冒名交易等手法騙取房產，詐光民眾用買來的房子或土地，今日研商防詐機制。

    中壢地政事務所林鼎鈞說，內政部2016年起推出「地籍異動即時通」，申請後就能隨時掌握名下不動產任何異動的第一手資訊，透過「地籍異動即時通」，當名下不動產有異動時，就能同步通知登記名義人，讓市民能第一時間提高警覺，同時提醒能夠申辦不動產持有人資料隱匿，全面防止不動產詐騙發生。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾謹記反詐騙心法「網路資訊零信任」，若有任何疑問，請立即撥打 110 報案專線及 165 反詐騙專線求助，共同守護財產安全，也請大家能夠多上「165打詐儀錶版」，強化自身防詐免疫力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    中壢警分局、中壢地政事務所研商防詐機制。（中壢警分局提供）

    中壢警分局、中壢地政事務所研商防詐機制。（中壢警分局提供）

    中壢警分局、中壢地政事務所研商防詐機制。（中壢警分局提供）

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