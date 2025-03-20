偷磅圖利業者2.6億元！高雄南區資收廠3人 二審判刑維持11.5年起跳

高市環保局南區資源回收廠貪瀆弊案，洪姓技工、業者等13人，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2025/03/20 22:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市環保局南區資源回收廠貪瀆弊案，洪姓技工等人涉嫌植入作弊程式，讓地磅電腦系統減重，圖利業者少繳費用，不法獲利高達2.6億元。高等法院高雄分院依貪瀆等罪，分別判處洪等13人1年9月至13年不等徒刑，其中2人緩刑。

據了解，2009年間，許姓廢棄物清理包商與維修南區資源回收廠地磅電腦過磅資料處理系統的黃姓業者共謀，涉嫌將作弊減重程式植入電腦，清運車輛在過磅時，自動扣減重量，並從中獲取短繳費用。

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後來，許等人被發現後，邀請維修組洪姓和張姓前技工等人加入詐欺集團，每次車輛過磅透過電腦系統，即可成功減輕6、7公噸，直到2021年底始爆發，10年來不法獲利高達2.6億元。

此外，月薪3萬多元的洪姓技工，住處被搜出多支勞力士名表、數百萬元現金；檢廉人員並在黃男台北住家天花板，搜出20塊黃金，依違反貪污治罪條、詐欺或偽造文書等罪，將被告洪等23人提起公訴。

高雄地院判處洪男判刑12年、張姓前技工處11年半、黃男則處13年，另10名被告分處3年4月至8年4月不等徒刑，其餘10名被告因情節輕微，獲判緩刑。

洪等13人不服上訴，高雄高分院審理後，洪、黃、張等3人刑度未變，其餘10人分處徒刑1年9至7年6月不等，仍可上訴。

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