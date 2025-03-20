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    太危險！婦人快速道路逆向騎機車 台南警攔下開單舉發

    婦人將機車騎上台84線快速道路台南麻豆段路段，還逆向行駛，途經麻豆排水紅色真理橋。（取自黑色豪門企業）

    婦人將機車騎上台84線快速道路台南麻豆段路段，還逆向行駛，途經麻豆排水紅色真理橋。（取自黑色豪門企業）

    2025/03/20 23:04

    〔記者楊金城／台南報導〕1名婦人19日上午將機車騎上台84線快速道路，在台南麻豆段路段逆向行駛，嚇壞路過車輛駕駛，最後被員警在北門段攔下護送下快速道路。

    1名貨車駕駛拍下婦人在台84線逆向行駛的驚險畫面，今天（20日）PO上黑色豪門企業網路社群，女騎士騎車在台84線麻豆段的東向內線，逆向往西騎行，拍攝者一開始還對女騎士說「催了催了」，但因為太危險，趕緊揮手提醒女騎士，往外側路肩走並趕快下交流道。

    麻豆警分局今晚指出，經查女騎士昨天（19日）上午10點多在台84線逆向騎車，分局除了調閱監視影像畫面，經洽詢學甲警分局，得知學甲分局接獲110報案，在上午10點50分在台84線北門路段攔下女騎士，並舉發開單。

    婦人在台84線逆向騎車約10公里，幸好未發生車禍，麻豆警分局呼籲提醒機車騎士如不小心誤上國道或快速道路，應立即停靠路肩勿再行駛，人員則到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案尋求協助，以確保自身及其他車輛安全。

    婦人將機車騎上台84線快速道路台南麻豆段路段，還逆向行駛，最後在北門段被攔下。（取自黑色豪門企業）

    婦人將機車騎上台84線快速道路台南麻豆段路段，還逆向行駛，最後在北門段被攔下。（取自黑色豪門企業）

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