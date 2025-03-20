力爭保外就醫 沈慶京稱「拉出5顆紅色方糖」

台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，今提訊威京集團主席沈慶京（見圖）等4名在押被告。（記者羅沛德攝）

2025/03/20 13:23

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，今提訊威京集團主席沈慶京等4名在押被告，討論是否延押，沈慶京的律師說沈的傷口反覆感染，可能導致蜂窩性組織炎，一再感染恐有致命危險，請求保外就醫。

但檢方認為，依台北看守所回函，北所可以提供安全治療，且沈近期利用輿論帶風向攻擊所方醫療環境，以及檢方至醫院視察戒護外醫的沈慶京時疑未依法行事；檢方強調在醫院會議室偵訊沈，全程都有錄音錄影，且通知律師到場，認為沈有藉故拖延訴訟程序之嫌，建請法院繼續羈押沈慶京。

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沈慶京說，北所的環境讓他的濕疹一再復發，廔管也多次感染，他連續6次全身發抖，未有高血壓病史的他從2月起也得了高血壓，上週血壓升至180，過年期間排便時，曾經拉出5塊像「紅色的方糖」的東西，令他驚駭莫名，醫生說是內痔，他在看守所住在病舍，不用下工場，每天要看2、3次診，環境加速他的病情惡化。

沈慶京的辯護律師蘇振文指出，關於沈慶京在看守所的醫療處境，週一至週五平常日雖由所方醫護人員執行換藥，但週未假期是由未經專業訓練的獄友協助清理傷口，北所能否提供無菌的換藥環境也有待查明，沈慶京的廔管病情複雜，隨時會有變化，應在醫院的無菌環境下醫治，請求以身患疾病為由予以具保停押。

法官對此表示，已將辯方請求調查北所有沒有無菌的醫療空間、假日代班清理傷口的獄友有無經過專業護理訓練、沈若不戒護就醫是否有立即生命危險等問題，再發函詢問北所、台大醫院，法官並提醒辯方，看守所並非只有沈慶京一名患病收容人，若為了沈的病況而一再反覆函詢北所與醫院，所方要如何管理眾多收容人。

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