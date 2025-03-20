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    首頁　>　社會

    高雄「海神猛男」遭人持棒砸窗追打 2嫌打了就跑

    身穿背心的猛男遭2名男子持長棒和辣椒水攻擊，被嗆到用水清洗臉部。（民眾提供）

    身穿背心的猛男遭2名男子持長棒和辣椒水攻擊，被嗆到用水清洗臉部。（民眾提供）

    2025/03/20 13:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕開著名車「海神」瑪莎拉蒂的羅姓男子（38歲），昨（19）日下午在鼓山區美明路一帶遭2名男子噴辣椒水和持長棒砸窗追打，導致羅男腿部被打到瘀傷，眼鼻也被辣椒水嗆到，羅男稱剛與前女友分手，恐與感情糾紛有關，警方今表示，已鎖定2名涉嫌犯案男子持續追緝中。

    據了解，家住高雄的羅男身材壯碩，全身肌肉，平常在中部進行猛男秀演出，昨日下午2點多，他開著藍色瑪莎拉蒂轎車至美明路一帶的超商前，才剛停好車，就見2名男子分別長棒和辣椒水攻擊，不僅駕駛座旁車窗、後擋風玻璃被砸破，羅男欲逃離攻擊，2人還緊追在後猛追打，隨後才駕駛另一輛租賃的汽車逃逸。

    據羅男向員警表示，不認識攻擊他的2名男子，自己本身沒有積欠債務或有財務狀況，但2天前才剛與前女友分手，懷疑是與前女友感情糾紛導致，不過警方找來羅男2名前女友調查，雙雙皆否認犯案，警方將持續追緝2名在逃嫌疑人，以釐清相關案情。

    猛男駕駛的海神名車，後擋風玻璃和駕駛座旁的車窗皆被砸破。（民眾提供）

    猛男駕駛的海神名車，後擋風玻璃和駕駛座旁的車窗皆被砸破。（民眾提供）

    猛男遭2名男子持長棒和辣椒水攻擊。（民眾提供）

    猛男遭2名男子持長棒和辣椒水攻擊。（民眾提供）

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