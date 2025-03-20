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    外燴廚師變造工作證帶哥哥闖大巨蛋看球 認罪捐款緩起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2025/03/20 13:07

    〔記者王定傳／台北報導〕曾擔任中華職棒大聯盟在大巨蛋賽事外燴廚師工作的蘇姓男子，於2024年10月間，變造中職臨時工作證，帶著哥哥試圖進場觀看兄弟象迎戰統一獅的中職總冠軍賽，但被工作人員識破；台北地檢署考量蘇男認罪、深表悔悟，且無前科，加上他已依照中職要求捐款2萬5000元給原住民棒球運動發展協會，今依行使變造特種文書罪嫌，給予緩起訴處分，期間1年。

    去年10月19日，中華職棒聯盟在台北大巨蛋舉辦總冠軍賽首戰，由中信兄弟擔任主場迎戰統一獅隊。

    檢方調查，蘇男曾任中職在台北大巨蛋舉辦賽事時的外燴廚師，因此取得中職核發的臨時工作證，去年10月19日，他為了讓哥哥進場看球，竟以協助外燴工作為由帶著哥哥進場，並將之前獲得的2張臨時工作證，變造日期改為「113.10.19」後，各自配戴在胸前，試圖闖關。

    檢方調查，當天下午3時43分，2人前往大巨蛋地下2樓停車場時，被工作人員發現其臨時工作證與當天核發的格式不符，報警處理。

    檢方考量蘇男坦承犯行、深表悔悟，加上他已依照中職要求捐款2萬5000元給原住民棒球運動發展協會，今依行使變造特種文書罪嫌，給予緩起訴處分，期間1年。

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