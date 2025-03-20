楊梅民宅火辣女和陌生男頻繁出入 警佈線逮4名賣淫泰女、1男嫌

桃園市楊梅警分局年初接獲情資後，陸續於楊梅區4處出租套房，查獲4名泰國籍女子涉嫌從事性交易。（記者黃政嘉翻攝）

2025/03/20 12:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區中興路某透天民宅裝潢而成的出租套房，因泰籍女子及陌生人出入頻繁，民眾感到怪異，年初向警方反映投訴，警方同時發現社群平台上出現疑似該址性交易資訊，佈線查緝後，楊梅派出所、楊梅分局行政組及偵查隊共同實施靖黃專案，陸續於楊梅區4處出租套房，查獲4名泰國籍女子涉嫌從事性交易，以及1名台籍李姓男子違反人口販運防制法、妨害風化等罪，訊後將李嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

楊梅警分局指出，該民宅出租套房屢有穿著火辣的外籍女子出入，且陌生男子出入頻繁，不時傳出開、關門的擾人聲音，困擾居民，疑暗藏1樓1鳳，警方獲報後實施佈線及網路巡邏，掌握相關賣淫跡證後並展開收網查緝。

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據了解，警方昨天向桃園地方檢察署聲請搜索票後，先對李男查緝，當天另於其他2處出租套房查獲2名泰國籍賣淫女子，查扣保險套、潤滑液各一批，並起獲犯罪用手機等證物，而中興路民宅為查緝泰女賣淫源頭，期間再於他處出租套房查獲另1名賣淫泰女。

此外，李姓男子透過社群平台為泰籍女子們招攬尋芳客，平時藉由整理出租套房的機會，向女子們收取色情款項，收取後，再將款項上繳集團，此外，警方還發現李男及該集團限制泰女人身自由，且給予的報酬與勞動顯不相當，有涉人口販運防制法相關規定。

警方訊後將李嫌依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪、組織犯罪條例，及洗錢法制法，移送桃園地檢署偵辦，另4名泰籍賣淫女子偵處後，移請移民署專勤隊收容。

楊梅分局表示，將持續向上溯源該集團其他共犯，並持續取締潛在犯罪的不法活動場所，以淨化轄區治安。

桃園市楊梅警分局年初接獲情資後，陸續於楊梅區4處出租套房，查獲4名泰國籍女子涉嫌從事性交易。（記者黃政嘉翻攝）

桃園市楊梅警分局年初接獲情資後，陸續於楊梅區4處出租套房，查獲4名泰國籍女子涉嫌從事性交易。（記者黃政嘉翻攝）

桃園市楊梅警分局年初接獲情資後，陸續於楊梅區4處出租套房，查獲4名泰國籍女子涉嫌從事性交易。（記者黃政嘉翻攝）

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