嚇死人畫面曝光！國1麻豆段天外飛來鐵條插中轎車車頭

16日晚上，半聯結車載運之鐵製物品散落國1北向新營段肇事。（警方提供）

2025/03/20 12:38

〔記者楊金城／台南報導〕1輛Lexus轎車在3月14日晚間行經國1北向台南麻豆段時，被飛來的1支長約1.5公尺的鐵條插中車頭前保險桿，幸未砸中前擋風玻璃，否則後果不堪設想，案由國道第四警察大隊追查掉落鐵條的肇事車輛。

車主被突如其來的鐵條插中車頭，嚇到減速停在下麻豆交流道的外側車道和減速車道上，幸好未被後方車輛追撞，十分危險，車子趕緊下交流道並報警。車主今將鐵條砸中車頭的行車記錄器影像Po上網路後引起熱議，如被砸中車擋，可能就GG了。

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警方指出，14日晚上9點5分，國道1號北向304.5公里台南麻豆路段的事故，初步研判係不明車輛輾壓掉落物鐵條，再彈飛撞擊後方凌志轎車造成車損事故，已申請調閱該路段監控影像及電子收費系統資料，比對追查掉落物來源，依法偵處。

國道第四警察大隊呼籲用路人，車輛裝載物品應穩妥，車輛並應按時檢修保養，避免造成掉落貨物或機件造成事故，危害自身及其他用路人之安全。違者在高速公路依道路交通管理處罰條例第30條及第30條之1，分別可處新台幣1萬2000元至1萬8000元及3000至6000元罰鍰。

無獨有偶，3月16日晚上11點5分，在國道1號北向294.5公里台南新營路段同樣有大批鐵製品散落於車道，警方通知高公局南區事故處理小組前往，因散落之大型鐵製品須先進行切割始能吊起，現場到翌日凌晨4點37分排除。警方查出1部營業半聯結車載運之鐵製物品散落，現場造成另1部營業半聯結車右前保桿受損，無人員傷亡，依規定對肇事駕駛製單舉發。

16日晚上，半聯結車載運之鐵製物品散落國1北向新營段肇事。（警方提供）

Lexus轎車被飛來的1支長約1.5公尺的鐵條插中車頭前保險桿。（警方提供）

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