台美合作刑局幹員飛美逮毒販 檢起訴竹聯幫明仁會販毒主腦

警方查獲毒品及將竹聯毒團首腦鍾成恩（小圖中）押返歸案。 （資料照，本報合成，記者翻攝）

2025/03/20 12:38

〔記者王定傳／台北報導〕竹聯幫明仁會份子、富二代高爾夫球選手男子鍾成恩，竟化身毒梟，去年涉嫌夥同真實年籍姓名不詳、英文名為「JOE」的男子，及男子蔣銘瑋、魏巳翃等人，把大麻夾藏在沙發椅凳、木板凳藏內，自美國輸入黑市價格逾億元的64.43公斤大麻來台並有販售行為，台北地檢署今日依違反毒品防制條例運輸或販賣第二級毒品等罪嫌，起訴鍾成恩及蔣銘瑋、魏巳翃共3人。

特別的是，我方過去已與美國執法機關多次合作辦案，這次查捕台灣最大黑幫成員，台美不但攜手合作，美方也首度讓我刑事局國際科等3名幹員，與美國國土安全調查署（HSI）、緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI ）、洛杉磯市警局（LAPD）共十多名人員，直赴鍾男住處攻堅破門，並將鍾押解回台。

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警方調查，鍾男的家族投資營造業，家境富裕，鍾男已婚，平日與父親皆喜愛打高爾夫球，除參加國內外大小球賽，還擔任教練，以及在YouTube等影音平台PO短影片，自稱是職業選手，傳授打球技術。2022年他以學生簽證入境美國，與妻子等人住在南加州洛杉磯。

檢警調查，2023年10月2日，關務署台北關查驗兩只自美國舊金山寄來的國際郵包，郵包內裝沙發椅凳，實則夾藏逾17.21公斤的大麻30包，破獲後刑事局展開行動，將出面領貨的男子陳星均（（部分犯罪情節已被台北地院判刑2年，緩刑5年確定）逮捕；同月18日，台北關又查獲相同手法走私的三只國際郵包，起獲60包、33.87公斤大麻，經溯源發現幕後主腦就是鍾成恩。

檢方調查，鍾、陳、蔣、魏與美國的「JOE」組成跨國運毒集團，由「JOE」負責安排進口大麻、鍾負責聯絡台灣收貨人兼送貨人及台灣大麻仲介及買家，陳提供毒品收件地址及電話，先於2023年9月將13.35公斤大麻夾藏於木板凳內，以國際郵包入境台灣後即透過陳、魏、蔣3人販售或居間介紹買家，其中，交易金額最大的是，鍾透過魏介紹出售5.5公斤大麻給王姓毒販獲利512萬5000元。

檢方查出，陳男將經手的890萬元毒款，抽取10萬元報酬後，集團成員將581萬元兌換成虛擬貨幣，匯至「JOE」的虛擬貨幣，鍾因此獲取6000元美金報酬。

2023年10月，「JOE」再將17.21公斤的30袋大麻，夾藏於2張沙發椅內，自美國寄運來台，陳男前往收貨時被逮；「JOE」再分別將22.56公斤的40包大麻、11.31公斤的大麻20包，夾藏於木板凳、沙發椅凳寄運來台，22公斤的大麻包裹被海關查獲，至於11公斤的大麻包裹經正常派送程序，因寄送地址承租人拒絕收領，後來由不知情的行銷公司職員代收。

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