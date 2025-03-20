救不回3歲溺水童！家屬質疑男扮女裝「假義消」亂入營造英雄形象

網友質疑男扮女裝（圖右，金髮者）的外送員是「假義消」，亂入現場營造「急救英雄」形象。（民眾提供）

2025/03/20 11:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區3歲男童於本月16日洗澡時溺水送醫不治，事後男童父親指控，一名男扮女裝的金髮假義消「YUKI」亂入救援；對於上述爭議，台中市消防局澄清，檢視影片符合CPR實施原則，過程並無不當，該民眾協作有正面效益，男童也一度恢復心跳。

男童父親說，當時他讓兒子獨自在浴室洗澡，自己則在餐廳餵1歲女兒進食，未料回頭查看時，發現兒子已經失去意識；消防局接獲報案後，指導父親進行心肺復甦術（DA-CPR），並派遣救護車趕往現場，但卻有一名身穿EMT外套、留金色長髮的男子透過「聽見AED」系統得知消息後趕赴現場協助CPR。

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急救畫面曝光後，有人質疑該男子非消防局義消，且壓胸位置疑似錯誤，男童父親也認為可能因急救不當，導致孩子錯失搶救機會。

對於上述爭議，多位民眾與網友提出諸多見解，林姓網友就強調，如果家中發生緊急事件，一名身穿消防制服的人衝進來施救，「你會懷疑他的身份嗎？」然而，台中市竟發生荒誕一幕，一名外送員（Yuki）透過「急救先鋒APP」進入救援現場，並在專業消防員面前主導CPR長達7分鐘，消防隊員竟未即刻接手，反而在旁像實習生一般觀摩。

網友質疑，這名自稱「Yuki」的金髮男子，多次「男扮女裝」偽裝義消，甚至還現身新光氣爆現場，疑似刻意營造「急救英雄」形象！他不僅謊稱是台大醫學院學生，還假扮台中市消防局義消，凸顯急救志工機制的漏洞，是否只要下載APP獲得救援資訊、上網買穿上消防制服，就能闖入緊急救援現場？

網友更認為，最痛心的是，這場「救援秀」發生在一名3歲溺水男童的急救關鍵時刻！家屬質疑這名「假義消」壓錯CPR位置，影響急救效果，而消防局回應反覆，更令人存疑！

標準的SOP不是應該是在專業人員抵達後立即接手，怎麼現場卻變成「非專業領導專業」，令人匪夷所思！「男扮女裝假冒義消的人，數次大喇喇闖進救難現場，還主導救災行動，消防員則在一旁任由他主導救援」，這不僅已經刷新消防歷史，「更刷新我們的三觀！」

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