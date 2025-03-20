台中棒球教練涉猥褻32男童 受害人媽媽泣訴：孩子將傷痕深埋心底

被害男童媽媽由台中市議員江和樹陪同，泣訴兒子從小三起打球，將受害傷痕秘密深埋心底。（記者黃旭磊攝）

2025/03/20 11:46

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市松姓國小棒球教練，涉嫌從2004年暑假起先後猥褻超過32名男童，檢方依據「強制猥褻罪」等罪嫌起訴高達90罪，其中1名被害男童媽媽，今天由台中市議員江和樹陪同出面，泣訴兒子從小三起打球，竟一直將受害傷痕秘密深埋心底，直到讀國中事件爆發，經「婦幼警察隊」通知，才慢慢說出受害過程，「媽媽真的很害怕，自己都很害怕怎麼教他們面對，只能選擇不說。」

台中市民眾黨議員江和樹，去年底揭發某國小棒球隊松姓教練長期對多名小球員猥褻，檢方查出最年幼受害者僅4歲，松嫌至少拍攝34段不雅影片、猥褻高達90次，認定性侵害32名學童，依對未滿14歲少年為「強制猥褻罪」、「強制性交罪」等罪名起訴90罪。

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這名媽媽上午由律師丁小紋、曾元楷陪同，出面泣訴表示，兒子現在是國一生，從小三起在松姓教練的球隊打球兩年，有時候會悶悶不樂，或躲在學校角落，同學也不知為何這樣，畢業後才知道發生這件事（遭教練猥褻）。

這名媽媽說，得知教練被起訴後，兒子和她抱頭痛哭，為什麼學校端不把機制把關好，讓狼師進入校園，兒子在兩年打球期間，不敢在房間內抵抗教練權勢，怕影響上場機會，只好放棄抵抗。

這名媽媽表示，教練帶小孩出門比賽，有家長自願跟隨，有幾次比賽家長、教練跟小孩的房間分開，知道的狀況很少，小孩連講都不敢講，他們都不知道，而松姓教練面對家長時態度很好，家長很相信他，沒想到背後卻伸出狼手，真是沒辦法預料。

她哭著說，事件曝光了，害怕這件事讓孩子在學校有很多輿論，他們該怎麼辦，如果判刑刑期只有30年，孩子以後成家立業，被影響到職場和家庭怎麼辦，至於台中市教育局有安排志工照顧小孩，當媽媽的真的很害怕，不知怎麼教，自己都很害怕怎麼教他們，只能選擇不說。

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