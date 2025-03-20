台積電作業員月薪逾7萬5 負債500多萬聲請「更生」法官駁回

台積電。示意圖（資料照）

2025/03/20 10:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台積電男作業員阿偉（化名）投資虛擬貨幣積欠2名同事、多家銀行及勞保局共計500多萬元，主張債務過多無法清償，向苗栗地方法院聲請更生清理債務被駁回。他不服抗告，法官認為阿偉平均月收入7萬5千多元，且台積電為全世界半導體產業龍頭，業績逐年大幅增長，阿偉的薪資可望逐年增加，難認阿偉有不能清償之虞之情事，也駁回抗告。

阿偉稱因投資虛擬貨幣，除自己投了100萬元，還跟2名同事分別借了180萬元、150萬元，另有欠多家銀行及勞保局共200多萬元，主張債務過多無法清償，爰依消債條例聲請更生程序清理債務。

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原審法官調查，阿偉平均月收入約7萬5千多元，扣除政府公告個人必要生活費用每月1萬7千多元，每月剩餘5萬8千多元，如每月將所餘均用於清償債務，約8年餘即可清償，且阿偉距法定退休年齡65歲尚有20餘年可以勞動，認阿偉聲請更生，為無理由，予以駁回。

阿偉不服抗告，法官再次計算說明，以阿偉可處分每月所得7萬5千多元，扣除每月必要支出1萬7千多元，及與金融機構協調後提供還款方案每月1萬6千多元，每月尚有4萬1千多元可供清償積欠勞保局10萬元及2名同事的180萬、150萬元。

法官調查，且阿偉名下財產有52萬餘元，若用以償還積欠勞保局、2名同事的340萬元債務，剩下287萬6千多元；其中，2名同事債務利率6％，每月利息1萬4千餘元。再將每月尚餘4萬1千多元扣除利息1萬4千餘元，剩餘可供償債金額為2萬7千多元，剩下的287萬6千多元，約9年可清償完畢。

法官再參酌金融機構協商還款方案償還期限可至180期即15年，且阿偉至滿65歲退休前尚可工作約22年，況阿偉於台積電工作薪資較高，且台積電為全世界半導體產業龍頭，業績逐年大幅增長，阿偉薪資（含業績獎金、分紅）可望逐年增加，清償期間應可大幅縮短，因此亦難認阿偉有不能清償債務或有不能清償之虞之情事，駁回抗告。

苗栗地方法院。（資料照）

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