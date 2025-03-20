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    聯結貨車西濱自撞分隔島後翻覆 機慢車道一度封閉

    聯結貨車自撞分隔島後翻覆，機慢車道一度封閉3小時。（民眾提供）

    聯結貨車自撞分隔島後翻覆，機慢車道一度封閉3小時。（民眾提供）

    2025/03/20 10:11

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕33歲王姓男子昨（19）日晚間9點多駕駛重達26噸的聯結貨車行經台61線南下車道與苗栗縣後龍鎮苗8線路口時，車輛突然失控自撞中央分隔島，之後王男與坐在副駕駛座的33歲劉姓女友隨著車輛一起翻覆至機慢車道，聯結貨車因此側躺於車道上，機慢車道一度因此封閉約3小時，劉女也因此受傷送醫。

    轄區竹南警方今天上午表示，事發當時接獲報案，報案人稱西濱快速道路發生交通事故，需要警方協助，警方到場後發現，聯結貨車已經側躺在機慢車道上，消防人員將人員救出送醫後，王男並無大礙，劉女則送醫治療。

    警方當場對王男酒測，發現其並未酒駕，王男稱，當時駕駛聯結貨車由桃園市南下，因一時恍神加上夜間視線較昏暗，不慎先撞毀交通號誌桿與中央分隔島釀禍。

    竹南警方提醒，駕駛大型車輛時應特別注意車速與道路狀況，保持專注，以確保自身及其他用路人安全。

    聯結貨車自撞分隔島後翻覆，機慢車道一度封閉3小時。（民眾提供）

    聯結貨車自撞分隔島後翻覆，機慢車道一度封閉3小時。（民眾提供）

    聯結貨車側躺於車道上。（民眾提供）

    聯結貨車側躺於車道上。（民眾提供）

    王男稱，當時駕駛聯結貨車由桃園市南下，因一時恍神加上夜間視線較昏暗，不慎先撞毀交通號誌桿與中央分隔島釀禍。（民眾提供）

    王男稱，當時駕駛聯結貨車由桃園市南下，因一時恍神加上夜間視線較昏暗，不慎先撞毀交通號誌桿與中央分隔島釀禍。（民眾提供）

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