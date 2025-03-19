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    剴剴案引爆民眾怒火「政策平臺」湧大量連署要求虐童重判 法務部回應了

    民眾紛紛湧入入「公共政策參與平臺」，連署要求刑法271條增設虐童致死罪，處無期徒刑且不得假釋及死刑。（取自公共政策參與平）

    民眾紛紛湧入入「公共政策參與平臺」，連署要求刑法271條增設虐童致死罪，處無期徒刑且不得假釋及死刑。（取自公共政策參與平）

    2025/03/19 15:49

    〔記者王定傳／台北報導〕台北市保母劉彩萱、胞妹劉若琳前年涉虐死1歲男童「剴剴」去年4月被台北地檢署起訴，台北地院今下午提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，場外聚集逾300名民眾手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」；民眾昨起湧入「公共政策參與平臺」，連署要求刑法271條增設虐童致死罪，處無期徒刑且不得假釋及死刑；對此，主管機關法務部次長黃謀信今表示，凌虐幼童罪去年已完成修法，加重相關的刑責規定，至於是否再行修法尊重相關的修法建議，當然也會廣納各界意見，妥適研議。

    台北地院針對此案採國民法官制審理，目前尚在準備程序階段，尚未選任國民法官，尚未進入國官審理程序。

    台北101董事長賈永婕等人日前透過社群號召民眾聲援亡者剴剴，呼籲修法重判虐童者死刑，或徒刑不得假釋；今日北院民法庭外聚集300多人，幾乎每人手裡都拿著一朵白色菊花，高舉「虐童零容忍，重刑才有用」、「虐童致死，唯一死刑」、「受虐童無聲，社會不能無視」等各式自製手寫標語，要為剴剴討公道，也盼立院修法加重虐童刑罰。

    此外，從昨晚到今天上午，民眾紛紛湧入入「公共政策參與平臺」，連署要求刑法271條增設虐童致死罪，處無期徒刑且不得假釋及死刑，沒想到因流量過大造成平台伺服器不堪負荷故障，數度被灌爆當機，至下午3時許，已有11萬2805人附議，許多網友並留言：「支持虐童唯一判處死刑」。

    法務部次長黃謀信今表示，凌虐幼童罪去年已完成修法，加重相關的刑責規定，至於是否再行修法，尊重相關的修法建議，當然也會廣納各界意見，妥適研議。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    台北市保母劉彩萱、胞妹劉若琳前年涉虐死1歲男童「剴剴」去年4月被台北地檢署起訴，台北地院今下午提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，場外聚集逾300名民眾手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。（記者陳志曲攝）

    台北市保母劉彩萱、胞妹劉若琳前年涉虐死1歲男童「剴剴」去年4月被台北地檢署起訴，台北地院今下午提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，場外聚集逾300名民眾手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。（記者陳志曲攝）

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