警銀合作 北市詐騙受理數與財損雙降

警方嘉獎表揚攔阻詐騙有功的金融機構與超商店員。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/19 12:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為強化攔阻詐騙成效，加強辨識詐騙能力，舉辦「114年金融機構協助攔阻詐騙座談會」，根據會中報告指出，北市2月較1月受理件數減少120件，財損減少1億3632萬元，難得「雙降」。

此次會中邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略，並由張溫德副市長表揚攔阻詐騙有功的金融機構與超商店員。

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警察局李西河局長表示，自113年8月「打詐儀錶板」上線後，截至今年2月止，北市詐騙案件受理數和財損數的趨勢分析，每月平均受理1794件、財損數約17億7437萬元，詐欺手法前三高以假投資詐騙383件最多、其次是網路購物詐騙327件、假買家騙賣家詐騙212件位居第三。

另外，以今（114）年度2月受理1280件、財損10億3915萬元，較1月受理1400件、財損11億7547萬元，整體受理數和財損數皆呈下降趨勢，這是大家共同努力的成果。

其中，以警政署統計資料來看，北市金融機構在去（113）年成功攔阻1993件，攔阻金額20億6590萬元，較112年同期成功攔阻1508件，攔阻金額17億797萬元，分別增加32%及21%，顯示北市警銀積極合作，確實能有效阻止民眾受害。

除落實第一線攔阻機制減少被害，這次座談會也邀請金融機構、地政局及中華民國虛擬通貨商業同業公會做案例分享及專題報告，提供寶貴的經驗，更針對實務上攔阻成效分析探討，以及清查警示帳戶匯款人資料，即時攔阻潛在被害，精進攔阻技巧，有效降低詐欺案件的發生，提供市民良好生活品質的安全環境！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

舉辦「114年金融機構協助攔阻詐騙座談會」。（記者劉慶侯翻攝）

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