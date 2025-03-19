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    永安大橋機車對撞一死 失智翁逆向撞重機釀禍

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞，李翁到院不治，康女右腳骨折開刀，車禍肇因、責任歸屬仍待釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞，李翁到院不治，康女右腳骨折開刀，車禍肇因、責任歸屬仍待釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/19 11:55

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股區永安大橋，今天凌晨傳出86歲李姓老翁騎機車逆向上橋，與康姓女子騎乘的黃牌重機對撞車禍，李翁到院不治，康姓女騎士全身挫傷，到院右腳骨折急救；警方調查，失智李翁前一晚從台北市內湖外出告知家人倒垃圾後失聯，未料凌晨在五股逆向車禍身亡，車禍肇因仍待釐清。

    這起車禍發生在今天凌晨1時許五股區永安大橋，警方到場發現2名騎士對撞倒地，兩輛機車半毀，連忙雙雙送醫，其中李姓老翁因撞擊當場失去生命徵象，送醫仍不治，另名24歲康姓女騎士騎乘川崎忍黃牌重機遭逆向老翁對撞，全身挫傷，到院右腿骨折開刀急救。

    蘆洲警分局調派更寮派出所、交通分隊警力到場，並到場疏導管制交通；據了解，86歲老翁居住內湖，18日晚間8時許告知家人外出倒垃圾卻失聯，想不到接到尋獲電話就是傳來噩耗，趕抵醫院關心，家屬透露老翁失智，不清楚為何從內湖騎到新北市五股，還逆向上橋遭遇車禍身亡。

    女騎士到院後開刀急救目前仍在治療，初步了解她外出訪友，途經案發路段，與逆向騎車李翁對撞，雙雙倒地，而康女騎乘進口日本川崎忍重機，新車價近31萬元；至於車禍肇因及責任歸屬，仍待調閱監視器、還原現場釐清。

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞；圖為康女半毀重機。（記者吳仁捷翻攝）

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞；圖為康女半毀重機。（記者吳仁捷翻攝）

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞，李翁到院不治，康女右腳骨折開刀，車禍肇因、責任歸屬仍待釐清；圖為康女重機零件碎裂一地。（記者吳仁捷翻攝）

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞，李翁到院不治，康女右腳骨折開刀，車禍肇因、責任歸屬仍待釐清；圖為康女重機零件碎裂一地。（記者吳仁捷翻攝）

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞，李翁到院不治，康女右腳骨折開刀，車禍肇因、責任歸屬仍待釐清；圖為李翁半毀機車。（記者吳仁捷翻攝）

    台北市內湖區李姓失智老翁，今天凌晨逆向騎上新北市五股永安大橋，與騎乘黃牌重機的康姓女騎士對撞，李翁到院不治，康女右腳骨折開刀，車禍肇因、責任歸屬仍待釐清；圖為李翁半毀機車。（記者吳仁捷翻攝）

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