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    首頁　>　社會

    行車糾紛飆罵五字經 男涉公然侮辱起訴判無罪

    男子路上被罵五字經，檢方依公然侮辱起訴對方，法官判無罪。（資料照）

    男子路上被罵五字經，檢方依公然侮辱起訴對方，法官判無罪。（資料照）

    2025/03/19 08:36

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣兩名機車騎士發生行車糾紛，陳男辱罵張男五字經，張男不甘受辱提告，檢方也依公然侮辱罪嫌起訴，然而新竹地院審理認為，依據憲法法庭113年憲判字第3號判決所揭示公然侮辱罪之審查基準，法官不認為被告所為將使告訴人社會名譽或名譽人格受到貶損，諭知無罪。

    檢方起訴指控，去年7月17日早上7點多，陳男在新竹縣竹北市中華路與張男發生行車糾紛，竟辱罵五字經，檢方依刑法公然侮辱罪嫌起訴。

    陳男否認公然侮辱犯行，辯稱不是在罵告訴人，是在自言自語，他沒有要毀損告訴人名譽的意思。

    法官勘驗行車紀錄器影像譯文，二人當下對話內容為：張男：「你最好警察到你還是這樣的態度。」陳男：「……不要亂叫，不要太過，X你娘機掰！」張男：「怎樣！別太過份，你撞到別人是什麼態度，搞什麼東西啊！」

    法官認為，無法排除被告係因不滿告訴人不允其先行離去、或受告訴人言語及態度激發、甚或因即將遲到可能失去工作導致情緒起伏激動，一時氣憤、衝動，而說出五字經的可能性，與刻意要貶損他人名譽之情節有別，綜合觀察被告口出此類言詞語氣、聲調、動作、所在情境、前後脈絡、詞義組合方式與指涉意涵等，難認被告所為將使告訴人社會名譽或名譽人格受到貶損，依據司法院憲法法庭113年憲判字第3號判決所揭示刑法公然侮辱罪之審查基準，被告上開言詞固有粗魯、不雅、不當，仍難以刑罰相繩。諭知無罪。

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