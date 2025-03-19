85歲老婦訪友迷航至觀音山墓園 熱心民眾報警助返家

員警帶85歲黃婦返回住家。（圖由民眾提供）

2025/03/19 08:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名85歲黃姓婦人，獨自外出拜訪友人，疑似途中失智症發作，迷失方向步行至南陽路山區的觀音山墓園，幸時值清明節前夕，前往掃墓的民眾發現婦人神色有異，及時通報豐原警分局警方到場處理，才結束婦人訪友迷途的驚魂記。

17日中午12時左右，豐原警分局豐東派出所警員楊浩煜、李彥霖於獲報，在豐原區南陽路的觀音山納骨塔附近有婦人疑似迷途，需要警方到場協助。

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員警到場了解，原來黃姓婦人（85歲）每日早上7時左右都會搭乘公車前往豐原區圓環東路與南陽路口的土地公廟擺攤賣菜。當天一早臨時起意，想前往豐原高商附近拜訪友人，從育才街住家步行出門後，疑似失智症發作，迷失方向走到距離目的地5公里遠的觀音山墓園。

員警上前關懷時，黃婦情緒極為焦慮，語無倫次地表達「想回家」、「找朋友」，身上也因山路崎嶇的關係，受了些許擦傷。儘管如此，黃婦態度堅決地表示，傷勢不重，只希望趕緊回家。

警方透過黃婦隨身攜帶的證件，順利確認其身分，並協助護送其返回家中休息。黃婦的兒子告訴警方，當天中午過後未見母親返家，詢問與母親共同擺攤的朋友也表示並未見其出現。正當家屬焦急尋找時，看到員警護送母親回家，十分感激。

豐原分局統計，今年1至2月份共尋獲31名失蹤人口，其中失智症患者占4名。分局長林大為建議民眾家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，使走失者能在最短時間與家人團聚。

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