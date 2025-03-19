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    首頁　>　社會

    輪胎沒鎖緊釀死亡車禍 技師死亡判公訴不受理

    國道3號曳引車輪胎脫落後，彈飛砸死女乘客，林姓技師因死亡，被橋頭地院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    國道3號曳引車輪胎脫落後，彈飛砸死女乘客，林姓技師因死亡，被橋頭地院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    2025/03/19 07:14

    相關新聞：國道曳引車輪胎脫落！彈飛砸死轎車女乘客 肇事車司機再獲無罪

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國道3號曳引車輪胎脫落，彈飛砸死女乘客案，負責維修輪胎行林姓技師，經法官告發後被檢方依涉嫌過失致死罪提起公訴，但橋頭地院開庭審理期間，發現他過世，判決公訴不受理。

    橋頭地檢署指出，2022年1月8日，肇事的曳引車被送往保養廠維修，由被告林姓技師更換半拖車第1軸左側內、外輪胎，在固定螺帽鎖定時，竟疏未使用扭力板手鎖至規範的扭力值，僅使用氣泵板手將輪胎固定螺帽上鎖1次。

    2天後，洪男駕駛該車，行經國道3號南向約384.8公里處時，2顆輪胎先後脫落，其中1顆彈飛落在對向車道，剛好擊中經過的轎車，車內黃姓女乘客死亡，認定林男有疏失，依過失致死等罪提起公訴。

    承辦法官開庭調查，卻發現林男已於2024年6月初死亡，依法判決公訴不受理。至於被害人家屬請求附帶民事賠償，也因林男死亡，被判決駁回。

    不過，高雄高分院審理洪案期間，洪男和輪胎行與被害人家屬3方，達成民事和解。

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