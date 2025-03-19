輪胎脫落彈飛！砸死轎車乘客 肇事曳引車司機二審再獲無罪

國道曳引車輪胎脫落，砸死轎車女乘客，涉嫌肇事司機仍被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2025/03/19 07:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕一輛曳引車3年前國道3號上脫落兩個輪胎，其中1個彈飛、砸死行進中轎車的女乘客，涉嫌肇事洪姓司機經一、二審均認定罪證不足，負責更換輪胎的林姓技師則有過失，被承辦法官依法告發送辦。

據了解，2022年1月10日中午，被告洪男駕駛自用曳引車拖掛半拖車，行駛於國道3號南向車道，途經約384.8公里處時，拖掛半拖車左邊第1軸共兩顆輪胎陸續脫落，第1顆滾向南向外側路肩，第2顆則滾向內側車道，撞擊內側護欄後，彈起撞毀眩光板，再彈飛落於北向車道，剛好有輛轎車經過，坐在副駕駛黃女當場死亡。

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警方接獲報案後，依過失致死罪嫌，將洪男移送橋頭地檢法辦，承辦檢察官認為他疏於注意，未妥善檢查車輛，依法提起公訴。

一、二審法官開庭調查，肇事前2日，車輛曾進廠保養，由林姓技師更換輪胎，而脫落2顆輪胎是因螺絲未完全栓固所致，此為一般駕駛無法目測查覺，認為洪男已盡注意義務，判決無罪。

此外，林姓技師維修時，卻未發現螺絲未鎖緊，被依法告發，交由橋頭地檢署偵辦。法界人士表示，洪案接連判決無罪，若無速審法違背法令等相關規定，可能將就此定讞。

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