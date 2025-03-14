栽在車牌辨識系統 宜蘭欠稅BMW遭查封

宜蘭縣1名林姓男子積欠使用牌照稅等費用逾4萬元，13日駕駛黑色寶馬到超商購物，準備駛離時，恰巧被比對欠稅「車牌辨識系統」揪出，當場遭查封，讓他驚呼「是真的？」（宜蘭分署提供）

2025/03/14 13:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣1名林姓男子積欠使用牌照稅等費用逾4萬元，13日駕駛黑色寶馬BMW到超商購物，準備駛離時，恰巧被比對欠稅「車牌辨識系統」揪出，當場遭查封，讓他驚呼「是真的？」還出考題要求查看欠繳款項，經執法人員一一秀出後啞口無言，最終繳付6千元並辦妥分期，免於愛車被法拍。

法務部行政執行署宜蘭分署昨與宜蘭縣政府財政稅務局運用「車牌辨識系統」即時比對欠繳牌照稅車輛，一個上午分別查到3輛欠稅車，其中在宜蘭市大福路一段連鎖超商附近，查獲欠稅林男的寶馬，當時他購物後上車，剛好被執法系統發現，即時遭到攔車。

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林男見狀嚇了一跳，不敢置信停個車也會被查封，稱是因太忙才忘記繳納，他為了避免愛車被拖吊法拍，當下隨即回到宜蘭分署繳款，付了現金6千元後，剩餘款項分期付款。

另外，礁溪鄉也有賴男欠繳地價、房屋、牌照稅及交通罰鍰金額計3萬餘元，貨車在路邊被系統揪出，遭現場查封後，也立即繳清欠款；欠繳牌照稅3萬餘元的陳女，則是在宜蘭市津梅一路被查封貨車，同樣前往分署辦妥分期。

宜蘭分署表示，宜蘭未來也會與路邊停車格合作，將系統連結財稅局後，進而找出欠稅車主，目前全縣約750個路邊停車格，且集中於羅東、礁溪及宜蘭等地，因此還是需要執法人員透過車戴式「車牌辨識系統」輔助巡查，也希望透過宣導，提高民眾自繳率，如有經濟困難可聯繫說明或分期，切勿僥倖不繳遭扣薪或查封動產、不動產。

欠稅寶馬車主前往宜蘭分署繳稅。（宜蘭分署提供）

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