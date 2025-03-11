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    京華城案開庭 今首度提訊沈慶京

    台北地方法院審理京華城弊案，今日下午首度提訊威京集團主席沈慶京。（記者陳逸寬攝）

    台北地方法院審理京華城弊案，今日下午首度提訊威京集團主席沈慶京。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/11 13:56

    〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，緊鑼密鼓開庭，今日下午首度提訊威京集團主席沈慶京，並傳喚京華城公司監察人張志澄到庭，進行準備程序。沈慶京於下午1時20分許搭乘囚車抵達台北地院，戴著口罩由法警推其坐輪椅進入候審室，等待2點半開庭。

    北檢起訴指控，沈慶京指示前鼎越開發公司董事長朱亞虎等人，以威京集團7員工利用捐贈政治獻金各30萬元、合計210萬元，行賄柯文哲，另於2022年11月1日於晶華廣場土典禮後，在「某地」親自交付1500萬元賄款給柯文哲。

    行賄台北市議員應曉薇方面，沈慶京被控於2017年至2022年間，以捐款給應曉薇掌控的五個基金會方式，迂迴交付5613萬元賄款給應曉薇和其助理吳順民，應曉薇則是為京華城案召開多次便當會、協調會，施壓北市府官員，助京華城獲20％容獎。

    北檢對於沈慶京行賄柯文哲圖利京華城的部分，具體求刑12年、併科罰金3000萬元、褫奪公權8年；行賄應曉薇及其助理吳順民部分，具體求刑5年、併科罰金300萬元、褫奪公權3年。

    沈慶京偵查、移審時的律師越方如、胡原龍已於農曆年前主動解除委任，沈慶京近日已找到新律師，委請曾當選十大傑出青年的前檢察官蘇振文出馬，將與唯一留任的律師徐履冰一起為沈慶京辯護。

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