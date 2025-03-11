醫學生遭酒駕撞死 盧秀燕連喊3次「不要酒駕」拜託民眾

醫學生台中遭酒駕撞死，盧秀燕今連喊3次「不要酒駕」拜託民眾守法。（圖：市府提供）

2025/03/11 14:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄醫學生來台中實習，日前遭無照駕駛酒駕撞死，死者父親沈痛發聲不解台中酒駕一再發生，台中市長盧秀燕昨日稱，酒駕是全國性問題遭撻伐，今她再發聲說，她拜託市民「不要酒駕、不要酒駕、不要酒駕」，造成悲劇自傷也傷人，「拜託不要酒駕」。

在高雄醫學大學就讀的22歲醫學生，原到台中市實習，利用時間打工、跑外送，8日凌晨遭無照駕駛酒駕撞死，家屬悲痛萬分質疑，台中號稱酒駕零容忍，「為什麼在台中在中部地區，還經常聽到酒後駕車、甚至把人撞死的事情」。

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盧秀燕昨日回應時除表示對事件感到遺憾跟痛心，也說酒駕是全國性的問題，台中市過去已加強取締及治理，去年台中就取締高達7千件，取締件數是六都最多，死亡情況也減少44%，但仍有少數民眾心存僥倖酒駕肇事，「非常不應該」、「法理不容」，希望司法重辦嚴懲。

相關發言引發她推責任質疑，今日盧秀燕在台中市政會議中再度針對酒駕情況提出呼籲，她說，交通部上週發佈去年各縣市交通事故評比和成績，台中去年經過一整年努力已見改善，最近也有民團發佈酒駕數字，台中市原本酒駕傷亡數全國最高，去年努力後也已脫離最高成績，數字雖下降，「但數量還是蠻多的」。

盧秀燕隨即說，她要再次拜託市民家人，「不要酒駕、不要酒駕、不要酒駕」，否則造成悲劇自傷也傷人，「拜託不要酒駕」；她要拜託大家都確實遵守規定，行車務必禮讓行人，否則政府做再多硬體設施、教育宣導，警察勞師動眾、耗費人力疫於奔命，若民眾不能有正確觀念、不遵守交通規則，悲劇還是會發生。盧秀燕連聲說，「人、人、人，人的行為最重要」，拜託大家。

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