老司機哭哭！中壢警掃蕩「三仙巷」淫窟 清涼應召女驚嚇被逮

中壢警方執行「靖黃專案」，持搜索票查獲三仙巷，查獲非法應召女子與嫖客多人到案。（記者李容萍翻攝）

2025/03/11 13:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局執行「靖黃專案」，近期向院檢聲請搜索票針對傳說中的色情場所「三仙巷」與養生館進行查緝，連破2件妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共查獲負責人含員工6人、穿著清涼的應召女子10人、嫖客10人，查扣不法所得、監視器設備、帳冊、潤滑油及保險套等相關證物，全案已依妨害風化罪及社會秩序維護法偵辦並裁罰，展現警方強力掃蕩色情犯罪的決心。

中壢警方於農曆春節前接獲檢舉，轄區中壢區環西路上某養生館涉嫌提供性交易，警方組成專案小組掌握犯罪事證向桃檢聲請搜索票，當場查獲負責人與1名應召女子到案，現場查扣監視器設備、帳冊與潤滑油等證物。

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警方復於3月8日深夜11點許進行第二波「靖黃專案」，針對轄區傳說中色情場所三仙巷展開掃蕩，向桃園地院聲請搜索票獲准，由中壢分局專案小組同步前往3處據點掃蕩，當場查獲該應召集團負責人、員工4人、4名泰籍女子、2名越南女子與3名本國籍應召女子共9人與10嫖客，現場查扣現金、監視器、帳簿、潤滑油及保險套等證物。

中壢警分局長林鼎泰表示，中壢警方去年度查獲妨害風化案件共計83件，移送217人，將持續不斷掃蕩色情行業，以淨化轄內治安維護善良風氣。

林鼎泰強調，警方將持續強力打擊不法業者，維護市民安全與良好社會風氣。警方呼籲業者切勿以身試法，民眾若發現可疑場所，亦可透過110或1999專線檢舉，共同維護治安，打造安全的生活環境。

中壢警方執行「靖黃專案」，持搜索票查獲三仙巷，查獲非法應召女子與嫖客多人到案。（記者李容萍翻攝）

中壢警方針對色情場所持搜索票查緝，查獲穿著清涼的外籍女子。（記者李容萍翻攝）

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