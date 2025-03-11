台中七期驚險車禍！「大鴨」路口對決大貨車 兩敗俱傷

休旅車與大貨車在路口碰撞。（民眾提供）

2025/03/11 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區七期近日發生一起驚險車禍，一輛網稱「大鴨」的豐田休旅車疑似闖紅燈，行經路口時與直行的大貨車發生碰撞，休旅車車頭嚴重變形，驚險畫面被民眾行車紀錄器拍下上傳社群平台，引發熱議，所幸兩名駕駛均未受傷，詳細肇事責任仍待釐清。

第六分局今天指出，這起車禍發生在9日晚間，地點在西屯區惠中路一段與市政北一路，經查，69歲陳姓男子當時駕駛休旅車沿惠中路中外快車道，往市政北二路方向行駛，而56歲林男則駕駛大貨車沿市政北一路外側快車道，往惠來路方向行駛，突見休旅車衝出閃避不及，導致大貨車左側車身被猛烈撞擊，休旅車車頭也嚴重凹陷變形。

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警方獲報到場對兩名駕駛酒測，確認雙方均無酒駕行為，陳男辯稱，他當時「以為紅燈即將變燈」才會開出，不過警方調閱路口監視器發現，陳男駛入路口時，號誌仍顯示紅燈，疑似違規闖燈釀禍。

警方表示，該事故幸未造成人員傷亡，但雙方車輛受損，提醒駕駛人應嚴格遵守交通號誌，切勿心存僥倖「搶快」，以免發生嚴重事故，詳細肇因有待後續調查釐清。

休旅車車頭嚴重凹陷變形。（民眾提供）

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