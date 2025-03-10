台中摩鐵開趴丟10萬氣炸亂砸 警方快打壓境......通通抓回去

警方快打警力到場壓制，帶回涉案人偵辦。（警方提供）

2025/03/10 13:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間摩鐵今天（10日）凌晨發生糾紛，一場原本狂歡的KTV聚會，竟因10萬元現金離奇消失，演變成砸場衝突，警方獲報迅速派遣快打警力到場壓制，進入包廂時，現場一片狼藉，除查獲毒品及空氣槍還查獲一名通緝犯，讓這場聚會瞬間變調，眾人全被帶回警局依法究辦。

台中市警局第六分局今天凌晨1時許獲報，西屯區這間汽車旅館有糾紛，迅速派遣快打警力15網38人到場，抵達時鬧事民眾見警方到場，全都嚇得躲進包廂不敢出來，員警立即以優勢警力將人逐一帶出清查；經查，33歲的蔡姓男子與5名友人稍早在該摩鐵的附設KTV包廂內開趴狂歡，現場還有林姓服務生（29歲）陪同。

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期間蔡男臨時有事離開，卻驚覺放在包包內的10萬元現金不翼而飛，氣得折返回包廂質問要眾人給個交代，見無人承認，怒火中燒的他當場砸毀電視螢幕與桌面玻璃，引發混亂，旅館業者見狀立刻報案，警方當場查獲一把蔡男用來砸東西的空氣槍、K他命約11公克，隨即將涉案蔡姓男子等7人全數帶回偵辦。

其中翁姓男子（45歲）涉嫌詐欺等罪，已被台中等6地法院發布通緝，全案警詢後依毒品、毀損等罪移送法辦；第六分局長周俊銘強調，對於任何可能危害公共安全、鬧事鬥毆及影響社會秩序的行為，警方均依法嚴懲送辦，絕不寬貸，以確保民眾安居樂業的生活環境。

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包廂內的桌面玻璃遭砸破。（警方提供）

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