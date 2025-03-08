非洲男遭辱「黑猴子」痛毆美籍男 判賠28萬

美國籍的柯凱文在酒吧辱罵非洲籍的馬力歐是「黑猴子」，爭執中遭馬力歐持玻璃杯攻擊，法院判賠28萬餘元。（記者王捷攝）

2025/03/08 06:13

〔記者王捷／台南報導〕美籍男柯凱文疑在酒吧對女性不禮貌，引起男伴非洲籍的馬力歐及海地留學生方以良制止，但柯男卻拿水潑馬男，並辱罵對方是「黑猴子（Black Monkey）」，遭馬男拿玻璃杯攻擊臉頰，柯男被打到「半張嘴皮掛臉上」，歷經2年多訴訟，台南地方法院民事庭判馬、方兩人要共同賠柯凱文28萬多。

2022年11月間，柯凱文在中西區酒吧喝酒，傷害案發生前，他自稱大概喝了10杯啤酒，完全不知道發生什麼事，但目擊者聲稱，當時柯男對馬力歐、方以良的女伴做出不禮貌的事，雙方才有言語衝突。

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其他酒客很快就拉住雙方，他們叫了計程車，但柯男沒有上車，並朝馬力歐潑水，辱罵「黑猴子」等歧視性語言挑釁，馬力歐與方以良一時氣憤動手，尤其馬力歐下手很重，他拿玻璃杯攻擊柯男的右眼與右臉頰，前額撕裂傷長達11公分。

在雲林當業務經理的柯男，請求56萬多賠償，但南院砍掉近一半，因為醫療費有部分屬於醫美，還有在美國的視力治療，未能證明與本案傷害直接相關，薪資損失部分，僅承認請假扣薪的一萬元，最後是精神慰撫金，柯凱文求償40萬元。

法院認為，柯的傷勢未達重傷標準，考量馬力歐高中肄業在打零工，還要養兩個非婚子女，而方以良是留學生，主要靠獎學金維生，兩人經濟狀況皆不佳，若判賠太高對兩人負擔過重，因此最後合併判賠28萬多。

雖然方以良強調，是柯凱文先辱罵馬力歐「黑猴子」，不過經民事庭指出，雖然柯凱文的言詞不當，但不認為與傷害有因果關係，所以不適用過失相抵原則。

另外，馬力歐目前被內政部移民署高雄收容所收容中，因為他來台滯留超過13年，2021年被裁定強制出境，因旅遊文件遺失不了了之，2022年與柯凱文發生酒吧鬥毆後，2024年又遭警方查獲大麻再次收容，他主張有兩名非婚子女要養抗告強制出境，但是遭駁回。

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