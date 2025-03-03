派出所發生「襲警」事件 「犯嫌」是走失柴犬

走失柴犬「襲警」。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/03 13:19

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警大同分局寧夏路派出所警員王文宏在值班時，遇到一名熱心民眾帶了一隻走失柴犬前來請求警方協助尋找飼主；王員當時發現柴犬頸部掛有項圈，於是想確認項圈上是否有飼主資訊，於是伸手查看，沒想到被柴犬冷不防張口一咬，導致手掌受傷；由於柴犬呆萌可愛，王員也不忍心「反擊」，最終在同仁合作下才讓牠「鬆口」，最終並請來動保處人員協助處理。

警方表示，王員某次擔服深夜時段值班勤務時，在深夜10時30分許，忽然有一位民眾前來派出所，後頭還跟著一隻寵物柴犬。

請繼續往下閱讀...

民眾告訴警方，她原本在逛寧夏夜市，在路口附近發現這隻柴犬，看起來似乎已與飼主走失。她試圖叫喚柴犬跳上自己的機車，沒想到柴犬真的「呼之即來」；她一度想幫忙尋找飼主，但無奈附近的動物醫院都已打烊，無法協助掃描寵物晶片，她只好上派出所找警方幫忙。

王員發現這隻柴犬雖然沒有牽繩，但頸部掛有項圈，於是想確認項圈是否留有飼主的資訊；王員身手正要查看時，冷不防竟被柴犬咬住手掌，最後在其他同仁合力協助下，才順利讓柴犬鬆口。最終經確認項圈上並無飼主資訊，員警也無法取得飼主資料，只能聯絡動保處人員前來協助處裡。

大同分局呼籲，預防家中寵物走失，民眾出門時務必要使用牽繩、外出籠或配戴頸牌等可聯繫的資訊，植入含有飼主聯絡方式的寵物晶片，如此方可增加走失後找回的機率。

走失柴犬「襲警」。（記者王冠仁翻攝）

北市警大同分局寧夏路派出所警員王文宏被柴犬攻擊，幸無大礙。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法