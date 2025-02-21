人夫以airtag定位老婆行蹤 赫見小王竟是高中同窗好友

人夫以airtag定位老婆行蹤，赫見妻子小王竟是高中同窗好友。（情境照）

2025/02/21 07:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名人夫發現妻子形跡可疑，經以鑰匙追蹤器（airtag）定位，立即趕往察看，赫然發現妻子竟與自己高中同窗好友頻繁出入飯店，新竹地院判其妻需賠償20萬元給好友妻子。

112年2月離婚的陳女說，她和112年4月離婚的張女，二人前夫為同校高中同學兼好友，兩家人時常偕同未成年子女們共同出遊，張女對她家婚姻及家庭成員知之甚詳。不料，張女無法克制個人情慾、罔顧人倫而為逾越男女分際之婚外情行為，112年1月跟她老公進出多處飯店、還在飯店停車場車內獨處超過2小時，並儼然以親密伴侶之姿於公共場所公然緊貼、牽手。

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嗣後張女與她前夫於112年8月辦理結婚登記，其2人摧毀她的家庭，使她及子女身心受重創，尤其孩子們正處於重要的成長黃金時期，因受張女不法行為所戕害，身心狀態需要母親更多的呵護方能維持。憤而對張女求償100萬元。

張女則說，陳女婚姻破裂係因陳女於111年間出軌外遇2次所致，她與陳女前夫是正常交際，並沒有辦法證明有侵害配偶權之事實。自己前夫因誤信陳女前夫跟她有逾越男女分際情事，對陳女前夫懷恨在心，為此盜刷其信用卡，其證詞顯有偏頗之虞。

張女前夫作證說，他有鑰匙追蹤器（airtag），只要妻子位置定位在可疑的地方，會拜託朋友幫忙確認，前往錄影或拍照，因此法官認定張女知悉陳女前夫為有配偶之人，仍與有曖昧行為，足以破壞夫妻共同生活圓滿及幸福安全，且情節堪認重大，並致原告精神上受有相當痛苦，判張女需賠償20萬元。

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