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    首頁　>　社會

    高市議員助理疑偷吃人妻 辯稱拉近選民關係栽了

    　曾姓議員助理疑偷吃人妻，2人被橋頭連帶判賠精神撫慰金。（情境照）

    　曾姓議員助理疑偷吃人妻，2人被橋頭連帶判賠精神撫慰金。（情境照）

    2025/02/20 21:03

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某議員服務處曾姓助理疑偷吃人妻，「寶貝老婆」等親暱對話曝光，人夫大怒求償精神撫慰金，橋頭地院認定確有不當交往，判決曾男和人妻連帶賠償20萬元。

    原告許男指出，2022年至2023年7月間，某市議員服務處曾姓行政助理，時常約其妻外出，並傳送「寶貝老婆」、「愛妳」、「我不想以後都見不到妳」、「但是我願意守護著妳」等訊息，被他發現後，其妻曾簽立協議書，承諾不再與異性有不正當男女關係。

    不料，4個月後其妻竟提起離婚訴訟，讓他痛心疾首，因此要求曾男和她連帶賠償精神撫慰金51萬元。

    許妻則說，協議書同意其夫得隨時閱覽其手機等，卻是受他以未成年子女作為脅迫下所為，內容違反公序良俗，沒有證據能力，並否認有越軌行為。

    曾男則說，因選民服務認識許妻，僅為一般朋友關係，並無逾越一般男女社交舉措。又說，聽聞許男限制妻子交友，乃傳訊息關心，拉近與選民關係，否認侵害配偶權。

    橋頭地院開庭調查，勘驗許男提出訊息內容，雖然查無嘿咻行為，但「愛妳」等親密對話，已逾越普通朋友關係，判決曾和許妻連帶賠償20萬元比較合理，可上訴。

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