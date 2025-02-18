彰市彰南路「扭扭大道」紅單滿天飛 15處路口改善拚8月完工

警方去年共受理504件彰南路檢舉轉彎，或變換車道未依標線指示行駛，被開單的駕駛怒轟「快被逼瘋」。（圖由警方提供）

2025/02/18 13:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路去年共有504件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，被開單的民眾怒轟路口標線與左轉道設計不良，有如行駛在「扭扭大道」，導致他們被迫違規，公路局彰化工務段對此強調，彰南路15處路口已陸續進行「偏心」車道及標線調整工程，力拚8月前完工，以改善用路人行車安全與權益。

15處路口分別是彰南路1段100巷、彰南路1段151巷、彰南路1段215巷、山中街、彰南路1段300巷、彰南路1段328巷、山中街81巷、彰南路2段46巷、三竹路、彰南路2段164巷、彰南路2段254巷、彰南路2段262巷、彰南路2段346巷、彰南路2段512巷、彰南路3段2巷。

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有民眾指出，彰化市彰南路引人詬病的地方，就是沿線路口直行與左轉車輛共用1個車道，一旦車輛到了路口要左轉時，後方車輛駕駛就會被迫煞車減速或右切到外車道，碰撞意外就很容易發生；車輛沿路一下內側一下外側，就像「扭扭路」般相當危險，路口標線與左轉車道設計有瑕疵。

另有用路人說，這條路標線除設計不良之外，他這幾個月來在彰南路口被檢舉3次，其中2次壓白線、1次直行占到左轉車道；還有人接連收到2張在彰南路被民眾檢舉的罰單，直指彰南路有「檢舉魔人」。

彰化警分局指出，去年彰化市彰南路有504件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，有部分駕駛收到罰單後來申訴。

公路局彰化工務段長廖志彬則表示，這15處路口位於彰南路1段至3段之間，長約3公里，都將施作「偏心」車道及標線調整，其中已有4個路口即將完工，其餘路口會在6月至8月之間完工。

彰南路轉彎或變換車道未依標線指示行駛檢舉，警方去年共受理504件。（圖由警方提供）

彰化市彰南路15處路口改善工程，已有部分路口即將完工。（記者湯世名攝）

彰化市彰南路15處路口改善工程力拚8月前完工。（記者湯世名攝）

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