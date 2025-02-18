超商砍殺女店員30刀 恐怖前男友確定判刑8年

余姓男子無視保護令涉砍殺前女友30刀被重判8年，被羈押時竟連寫18封信再度騷擾前女友。（圖由民眾提供）

2025/02/18 11:51

〔記者張文川／台北報導〕23歲吳姓女超商店員前年9月深夜值班整理貨物時，突遭人持刀砍殺30刀，送醫後挽回一命，檢警查出凶嫌竟是吳女的前男友余俊翰。二審高雄高分院依家暴殺人未遂罪判余男徒刑8年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，余、吳2人曾是男女朋友，於2023年4月分手，余嫌多次請求復合未果，吳女不堪余男到她工作的超商騷擾，同年5月聲請保護令，法院隔月核發，但余仍數度違反保護令持續跟監、騷擾，經吳女報案後，前年7月22日余男被拘提並羈押，直到8月28日才獲釋。

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去同年9月9日凌晨，余男又跑到超商堵人，當時吳女在超商門口掃地，趕緊逃到附近的旅館求助，余男才悻悻然離開；13日凌晨3點多，余再度攜刀前往超商，吳女在店內整理商品，余男闖入揮刀刺中右大腿，先後狠刺吳女30刀。

鄰居聽到吳女呼救聲，見義勇為持高爾夫球桿嚇阻，余男逃離，吳女手腳多處受刀刺傷，當場血流如注，送醫途中一度失去呼吸心跳，幸醫院即時搶救才將她從鬼門關前拉回。

余嫌犯案後，換掉血衣在市區閒晃，當晚6點多被員警循線逮捕。

一審高雄地院審理時，余男坦承砍人，但辯稱只想傷害她，不想殺人，但法官勘驗監視器畫面，發現吳女中刀後，數度向余男求饒，發出悽慘哭聲後持續尖叫，但余男仍不斷揮刀並罵五字經，認定有殺人犯意，依殺人未遂罪判刑8年。二審高雄高分院、三審最高法院皆維持一審判決，全案定讞。

余男落網後被羈押時，竟從前年10月13日起至11月24日，連寫18封信寄給吳女，信中除檢討吳女害他犯下重案，還表白想跟吳女復合，吹噓自己有多麼好，吳女向警方求助，檢方提訊余男，余竟說和吳女還有很多話沒說完，分手時鬧得不愉快，要求吳女道歉，檢方不採信，去年7月另案依違反家暴法起訴余男，法院審理中。

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