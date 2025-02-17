高雄分屍案監視器屢建功 被質疑效果不佳警舉證駁斥

高雄連環殺人分屍案監視器關鍵屢建功，被質疑效果不佳警舉證駁斥，圖為鷹眼小組過濾監視影像。（資料照）

2025/02/17 16:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄分屍案案情持續調查中，粉專「靠北警察」今有人貼文質疑監視器效果差？稱出了大案才要撒人去調帶？公家監視器居然有誤差，而且只保存幾天，甚至有網友留言爆料「每天早晚在那邊報修」，警方回應犯罪預防科並未接獲鷹眼小組或分局反應影像卡住或誤差，而且監視器建功，清楚拍錄3名被害人最後身影，以及兇嫌疑似棄屍過程。

有人在「靠北警察」粉專po文，指要靠北高雄市政府警察局監視器，質疑監視器再放給它爛？指稱出了大案才要撒人去調帶？公家監視器居然有誤差，保存只保存幾天「世界怎麼跟得上高雄」？

請繼續往下閱讀...

高市警局表示，路口監視器和車辨系統，均會隨時檢討調整，以發揮最大功效，這次也在3名婦人失蹤、遇害事件中，發揮了關鍵性的能量，尤其是失蹤逾2個月的大嫂黃婦的最後身影，也是在兇嫌小叔張介宗前鎮住處，在刑案偵防中扮演極重要任務與關鍵。

此外，警方也隨時檢視路口監視器主機記憶體容量及攝影機鏡頭位置，況且，鷹眼小組和專案小組也未反映卡住或誤差問題，對於「靠北警察」po內容都是以問號呈現，高市警局對此持保留態度。

高雄連環殺人分屍案監視器關鍵屢建功，被質疑效果不佳警舉證駁斥，圖為張嫌疑騙被害人林婦至前鎮「分屍公寓」，林婦最後身影。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法