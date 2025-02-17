女子分享遭騙經驗 嘉縣警高鐵星巴克誘捕假幣商

張姓女子分享被詐騙的經過。（警方提供）

2025/02/17 15:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕張姓女子誤信臉書廣告加入「ke-depotd-ec」的假投資平台投資虛擬幣，遭詐209萬元，詐騙集團又要求交付61萬元，她發覺有異報警，警方獲報後在高鐵嘉義站星巴克內誘捕尹姓假幣商，再向上追查，共查獲6人，扣得261萬元贓款。

嘉義縣警方今天邀請被害人張女現身說法，分享遭詐騙的經驗，宣導防詐意識重要性，提升識詐意識；張女表示，因誤信臉書廣告加入假投資平台，6次面交款項共209萬元假虛擬幣商，因詐騙集團又要求付款，她驚覺有異而報警。

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嘉義縣警方組成專案小組誘捕，在高鐵站內星巴克逮捕尹姓假幣商，向上溯源追查其他共犯於高鐵列車上逮捕趙姓假幣商，並在新北市、台北市及宜蘭縣等地逮捕蘇姓、陽姓、秋姓假幣商。

嘉義縣警察局長李權哲表示，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年1月份詐欺案件受理數201件，較12月份減少56件（減少21.78％），財損金額7935萬3524元，較12月減少453萬7446元（減少5.41％） ；其中以民雄鄉（40件）、朴子市（22件）、中埔鄉（22件）為高發地區，詐騙手法以「假投資」詐騙計54件最多（占26.87%）、「假交友投資」詐騙計23件次之（占11.44％），「假買家騙賣家」及「假網拍」詐騙各計16件，顯示投資詐騙（含假交友投資）在件數、財損均位居各類手法首位，占財損總額79.8％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告。

在打擊詐欺犯罪部分，今年第1次打詐專案共查獲詐騙集團23件，逮捕嫌犯131人，查扣不法利得總價值計2306萬1742元，今年1月攔阻詐欺12件、503萬6700元，較去年同期增加。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉義縣警察局說明打擊詐騙犯罪的成果。（警方提供）

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