防塞空拍視角曝！台中春節交通大作戰 車禍死傷較去年減逾1成

台中市警局春節期間利用空拍機等科技工具，迅速排除路況。（警方提供）

2025/02/06 11:23

〔記者許國楨／台中報導〕今年春節連假長達9天，台中市警局祭出「春節交通疏導計畫」，遇交通壅塞點除派出機動警力應變，還運用空拍機即時監控高空車流，減緩交通堵塞狀況，經統計，今年截至開工日（2月3日），車禍傷亡人數、件數都較去年同期減少逾1成。

台中市警局交通大隊因應今年春節9天連假，展開相關疏處計畫，其中結合科技力量對症下藥，運用空拍機進行即時高空車流監控，與高速公路局中區養護工程分局、公路局中區養護工程分局及警察廣播電台成立聯繫群組，遇有交通壅塞點，指揮現場員警迅速應變。

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期間為掌握車流狀況，有效疏緩塞車情況，警方同時運用空拍機查看易壅塞路段，利用無人機空中俯拍視角及即時影像回傳功能隨時監控交通狀況，將重點置於國道各交流道、台74線各匝道、百貨商圈等周邊道路，遇有道路壅塞狀況立即調派機動巡邏警力支援疏處。

當車流量激增時，警方立刻聯繫高公局放寬號誌秒數，同時派員現場指揮，避免塞車惡化，今年整體交通狀況明顯改善，除了台灣大道兩家百貨因人潮洶湧導致車流較多，市區內並未發生嚴重壅塞，讓民眾出行更加順暢。

經統計，今年截至2月3日大年初六開工日為止，24小時死亡人數交通事故發生14件、死亡14人，較113年發生16件、死亡16人，件數減少2件、死亡減少2人（12.5%）；受傷交通事故計發生6326件、受傷8289人，較113年發生7358件、受傷9831人，減少1032件（14.0%）、受傷減少1542人（15.7%），已明顯有效降低。

遇交通壅塞點派出機動警力應變。（警方提供）

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