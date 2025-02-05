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    貪快闖紅燈撞飛機車害騎士與乘客噴飛 基隆莽撞男收5400元罰單

    羅姓男子騎車載王女吃宵夜，被1輛闖紅燈的轎車撞飛，2人被撞飛後，僅受有擦挫傷，就醫後已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

    羅姓男子騎車載王女吃宵夜，被1輛闖紅燈的轎車撞飛，2人被撞飛後，僅受有擦挫傷，就醫後已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

    2025/02/05 14:50

    〔記者林嘉東／基隆報導〕粘姓男子昨晚駕車返家，貪快想趕快到家，在住家前不遠處闖紅燈，撞飛1輛機車，致機車上羅姓騎士與後載王女雙雙噴飛，還好2人因天冷衣服穿得多，被撞飛受傷後僅受有擦挫傷，就醫後已無大礙，雙方酒測值均為0；警訊後，警方開了1張最重可罰5400元的罰單給粘男。

    警方調查，48歲的粘男昨晚10時許駕車行經基隆市仁愛區光一路、華三路口時，撞飛一輛機車，致機車上25歲羅姓騎士與同齡的王姓女子雙雙噴飛，摔落地面，還好2人摔車後，因天冷穿著保暖衣服，僅手腳擦挫傷，經送醫救治後已無大礙。警方到場後為羅、粘酒測，2人酒測值均為0。

    事故後，警方調閱路口監視器發現，粘男闖紅燈肇事，釀成該起事故，還好羅男、王女僅受擦挫傷，沒有生命危險。粘男告訴警方他就住在事故地點附近，想趕快返家，加上該路段晚上少車通行，一時貪快才闖紅燈肇事。

    羅男則與友人相約到廟口吃宵夜，想不到半途遇到闖紅燈的車輛。警訊後，羅男、王女並未提告，警方依粘男違反道路交通管理處罰條例第53條汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處台幣1800以上、5400元以下罰單給粘男。

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