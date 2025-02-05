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    東港輔英醫院火警11分鐘撲滅安泰卻燒半天釀9死 消防曝關鍵因素

    安泰醫院去年於違建處發生火災延燒，釀9死火警，屏東縣政府發現是大違建，進行強制拆除。（記者陳彥廷攝）

    安泰醫院去年於違建處發生火災延燒，釀9死火警，屏東縣政府發現是大違建，進行強制拆除。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/05 14:37

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港安泰醫院去年發生嚴重火警，釀9人葬身院區，事後不僅發現起火點是增建，整個院區還有近半是大違建，目前仍在強制拆除當中，事件未了，東港另間大型醫院輔英醫院今天也傳出火警，不過火勢迅速撲滅，消防局也曝兩者差異之大，關鍵即是起火點所在是否為增、違建，顯見違建對病患安全影響甚大。

    輔英醫院火警於清晨7點42分左右發生，院方即刻通報並啟動疏散機制，共疏散168名病患，7時48分東港分隊到達現場立即布水線搶救，迅速在5分鐘後（7時53分）即撲滅火勢，後續院方待火警警報解除後，陸續將病患送回原病房，過程中無人受傷，且未延燒釀災，為何如此迅速即撲滅，消防局中午說明今天的救援過程。

    消防局指出，本起火警初步勘查後應屬電線短路的電氣因素導致，而室內配線插座則是連接2台於2016年購入的冰箱，用途為冷藏醫療藥品，現仍勘查當中，而該院起火的資材室位於醫院員工辦公室旁，火災初期辦公室內員工先聞到煙味，在找尋火點時，消防設備啟動警報及灑水，後來發現起火處在資材室內，資材室內自動撒水設備已進行動作當中，消防人員到場即使用滅火器及水線將火勢撲滅。

    由於通報到撲滅僅僅11分鐘，迅速控制火勢且保全病患、陪病者安危，外界也好奇對比去年就在不遠處的東港安泰醫院火災，當天消防局也是在清晨7點41分獲報，但為何火勢會耗費接近半天才處理完成？

    屏東縣消防局解釋，東港安泰的起火處位於增建機房內，且因為屬於違建，造成防火區劃已遭到破壞，而整體建築物有挑高，當天又正逢山陀兒颱風登陸，現場的強風情形讓火災的濃煙於建築物內流竄，醫院人員無法第一時間確認起火位置並及時搶救，故造成火勢延燒。

    安泰醫院去年於違建處發生火災延燒，釀9死火警，屏東縣政府發現是大違建，進行強制拆除。（記者陳彥廷攝）

    安泰醫院去年於違建處發生火災延燒，釀9死火警，屏東縣政府發現是大違建，進行強制拆除。（記者陳彥廷攝）

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