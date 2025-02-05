白牌車運將侵占名牌包、手機 被女乘客定位逮正著

桃園市林姓白牌車司機涉嫌侵占女乘客遺失的名牌包、手機等財物，經女乘客定位手機報警查獲贓物送辦，桃園地檢署依侵占罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/02/05 15:18

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市林姓男子以駕駛白牌車為業，2023年12月間搭載黃姓女乘客前往新北市後，涉嫌侵占黃女遺落在車內的「CELINE」名牌包及包包內的蘋果手機、現金、信用卡、化妝品等財物，還對發現包包遺失後打電話詢問的黃女謊稱沒看到，經黃女透過手機定位報警查獲包包、手機就藏在林男家中，經桃園地檢署偵辦後依侵占罪嫌將林男起訴。

檢警調查，黃女於2023年12月26日清晨叫車搭乘黃男駕駛的白牌車返回其位於新北市蘆洲區住處，下車後卻忘記隨身攜帶的包包，發現後曾打電話透過車行詢問林男有無拾獲客人遺落的包包，林回稱沒看到。

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黃女四處詢問沒找回包包，於是透過手機定位，報警查獲遺失的包包與手機等財物被藏放在林男家中，警方訊後將林男移送桃檢偵辦。檢察官調查時，林男辯稱曾查看過車內沒發現客人遺失的包包，懷疑是其妹妹拿取的；然而檢方查出，黃女當日下車後，林男還曾搭載多組客人，按理會有其他乘客發現包包而詢問，林卻稱沒有客人反應、也沒看到包包，此與常情有悖，不採信其說詞，今偵結將林男依侵占罪嫌提起公訴。

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