馬公臭豆腐店面火警迅速撲滅無人傷亡 店內器具燒毀

馬公市光復路臭豆腐專賣店，突然發生火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/02/04 18:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市鬧區臭豆腐專賣店，今（4）日連續發生爆炸聲響，旋即出現大火，經民眾發現立即通報澎湖縣政府消防局，警消迅速趕抵現場，火勢迅速撲滅，所幸沒有人員傷亡，詳細失火原因，刻由消防局火調小組調查，釐清起火原因。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（4）日下午4時06分，澎湖縣馬公市光復路某飲食店一樓發生火警，現場濃煙竄出，火勢一度猛烈。消防局接獲民眾報案後，立即派遣多個分隊前往搶救，火勢於下午4時33分順利撲滅，所幸未造成人員傷亡，初步研判起火原因為煮食不慎所致。

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消防局表示，接獲報案後，立即派遣馬公分隊共4車8人前往現場，由小隊長董明遠負責指揮。首批消防人員抵達現場時，發現一樓已全面燃燒，隨即請求支援。消防局再加派港務消防隊、澎南、湖西、白沙分隊及第一大隊等單位，共計出動9車20人前往現場搶救，並由副大隊長朱偉靖接手指揮搶救工作。

消防人員抵達後，立即背負空氣呼吸器，部署2條水線入室滅火。經過約20分鐘的搶救，火勢於下午4時33分完全撲滅，燃燒面積約15平方公尺，店內器具全數燒毀，火勢並波及該戶2樓及鄰近建築物，造成部分煙燻損毀。有關該起火警之起火原因及財物損失，由消防局火災調查人員進行後續調查處理。

火勢撲滅後，消防人員入屋內查看。（澎湖縣政府消防局提供）

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