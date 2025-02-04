守護台灣燈會安全 桃警模擬應變機捷車廂民眾持刀

持刀男子一度在車廂內與警方對峙。（記者周敏鴻攝）

2025/02/04 18:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣燈會今年在桃園市舉辦，即將於7日登場，燈區位於桃園機場捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站周邊，桃園市政府警察局今天下午在機捷A17領航站舉辦「台灣燈會防制重大人為危安及防踩踏疏散實警演練」，模擬捷運車廂內歹徒持刀恐嚇等狀況與排除演練，盼確保台灣燈會活動圓滿順利。

市警局捷運警察隊下午與中壢警分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、鑑識中心、刑事警察局偵查第5大隊防爆小組、桃園大眾捷運股份有限公司等單位，聯合舉辦演練，市警局長吳坤旭說，機捷是國門延伸南北的跨區大眾運輸系統，可連接桃園國際機場、高鐵桃園站、台北火車站等交通樞紐，台灣燈會期間，將是許多民眾利用賞燈的交通工具，警方與相關單位應熟悉處理突發事故因應機制，一旦遇上突發事故，可有效縮短處置時間，減少人員傷亡與財物損失。

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警方模擬突發狀況包括機捷列車的車廂中，1名男子大聲自言自語，引來其他乘車民眾勸阻，男子惱羞成怒拿出尖刀揮舞，民眾緊急通報，警方第一時間趕到下一站上車，與男子對峙後，趁他不注意時，順利以優勢警力壓制；另有民眾通報機捷站區被放置爆裂物，警方動員警犬搜尋與防爆小組於預告爆裂物爆炸前，順利找到爆裂物，解除危機。

防爆小組緊急處置民眾通報被放置在桃園機場捷運站區的爆裂物。（記者周敏鴻攝）

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