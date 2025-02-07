獨家》高雄分屍案還有第3名受害者？左營婦大嫂也不見多日 凶嫌羈押禁見

張姓男子涉殘殺分屍林姓婦人遭法院裁定羈押。（記者黃良傑攝）

2025/02/07 11:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕73歲張姓老翁涉嫌殺害71歲林姓老婦並分屍，震驚社會，今天傳出左營區另名失聯約3週的75歲張姓老婦，最後身影出現在張嫌前鎮區住處附近，警方擔心她淪為第2名受害者，除此之外，張男的大嫂也被家人通報失蹤，是否也遇害，仍待警方進一步釐清。

年逾70歲林姓婦人2月2日從楠梓區住家騎車外出，載1名張姓男子回前鎮區住家後失蹤，警方據報啟動緊急協尋，調閱監視器鎖定張男涉案，5日晚間持拘票緝獲張男到案，並在張男住處採證到多處血跡噴濺痕等生物跡證，失蹤的林婦疑被肢解分屍後丟入前鎮河裡，高雄地檢署漏夜偵查後，認定張男涉犯殺人重罪向法院聲押，高雄地院中午裁定張男羈押禁見。

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今天上午，傳出住在左營的75歲張姓老婦女兒平時會載她去公園，1月14日陪同老婦返回左營區富民路住處後，後續未再看到她的蹤影，也聯繫不上，直到在外國經商的兒子回家過春節，驚覺事態嚴重，於1月27日報案協尋；警方調閱監視器發現張婦1月17日下午1點多，曾出現在三民公園，前去查訪未果，經擴大追查後，發現張婦竟曾出現在張嫌家附近，且張嫌浴室裡除了受害的林姓婦人血跡外，還有「1滴」他人的血跡。

警方擔心張婦也遇害，趕緊採驗張婦女兒口腔DNA檢體送鑑識中心進行比對，並擴大調閱並保留張嫌住家周邊監視器，進一步確認相關時間點以釐清案情。

除了確認遭分屍的林婦及疑似受害的張婦之外，據了解，張男平時和哥哥、嫂嫂一起住，但哥哥去年5月因病過世，嫂嫂也搬去跟兒女一起住，偶而會回老家查看，但嫂嫂今年1月時也被家人通報失蹤，但張男落網後一直否認殺害林婦，2起失聯案是否與張男有關相關細節檢警不願證實，仍待進一步追查釐清。

張姓男子住處除了採驗到受害林姓婦人的血跡外，還找到「1滴」他人血跡。（記者李惠洲攝）

張姓男子住處除了採驗到受害林姓婦人的血跡外，還找到「1滴」他人血跡。（記者李惠洲攝）

林姓婦人疑遭分屍棄置在前鎮河。（記者李惠洲攝）

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