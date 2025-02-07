為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒流殺到20縣市低溫特報！北部今晚降溫至8度 一路冷到下週一

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/02/07 11:11

    〔記者吳亮儀／台北報導〕本週第二波寒流報到！中央氣象署預報，各地在今天入夜後溫度會明顯下降，北部和宜蘭地區今晚到明天就有可能降溫到8度到10度，中南部和台東地區可能掉到11度到13度，且這波寒流會持續到下週一（10日）清晨。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今天下班後各地溫度就會掉到約15度，入夜後到明天清晨也會溫度一直降，明天北部和宜蘭地區整天偏冷，中南部白天也頂多15度上下，各地的寒冷會持續到下週一清晨，白天起寒流才會減弱，但仍有輻射冷卻效應，持續影響到下週二（11日）清晨。

    氣象署在今天上午也發布全台20縣市的低溫特報，因寒流南下，各地氣溫持續下降，明天到10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今傍晚起彰化以北、宜蘭、花蓮及金門、連江局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

    曾昭誠說，今天晚上後水氣開始減少、北部降雨範圍也會縮小，明天包括桃園以北、東半部和中南部山區有雨，週日到下週一剩下基隆北海岸等迎風面地區有雨，大台北地區剩零星飄雨。

    低溫鄉鎮分布圖。（氣象署提供）

    低溫鄉鎮分布圖。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    天氣提醒。（氣象署提供）

    天氣提醒。（氣象署提供）

    氣象署發布低溫特報。（氣象署提供）

    氣象署發布低溫特報。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播