寒流殺到20縣市低溫特報！北部今晚降溫至8度 一路冷到下週一

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/02/07 11:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週第二波寒流報到！中央氣象署預報，各地在今天入夜後溫度會明顯下降，北部和宜蘭地區今晚到明天就有可能降溫到8度到10度，中南部和台東地區可能掉到11度到13度，且這波寒流會持續到下週一（10日）清晨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天下班後各地溫度就會掉到約15度，入夜後到明天清晨也會溫度一直降，明天北部和宜蘭地區整天偏冷，中南部白天也頂多15度上下，各地的寒冷會持續到下週一清晨，白天起寒流才會減弱，但仍有輻射冷卻效應，持續影響到下週二（11日）清晨。

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氣象署在今天上午也發布全台20縣市的低溫特報，因寒流南下，各地氣溫持續下降，明天到10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今傍晚起彰化以北、宜蘭、花蓮及金門、連江局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

曾昭誠說，今天晚上後水氣開始減少、北部降雨範圍也會縮小，明天包括桃園以北、東半部和中南部山區有雨，週日到下週一剩下基隆北海岸等迎風面地區有雨，大台北地區剩零星飄雨。

低溫鄉鎮分布圖。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

氣象署發布低溫特報。（氣象署提供）

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