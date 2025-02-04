新北猴硐所長爆外遇 女子不甘遭封鎖上網控訴

陳女上網PO文控訴陳姓所長。（翻攝自臉書社團瑞芳大小事）

2025/02/04 18:25

〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕原任職於新北市警察局猴硐派出所的陳姓所長與陳女有感情糾紛，地下戀情曝光後兩人分手。女方要求須讓家人知悉兩人交往之事，卻反遭男方封鎖，憤而向警政機關檢舉並PO網控訴。新北市警察局指出，陳員向分局坦承有不當男女關係，現已記過處分、列管並調離非主管職務。

陳女今日在臉書社團「瑞芳大小事」中PO文中指出，自己2020年間透過網路遊戲結識陳姓所長，對方以與太太不和睦，尋找感情為藉口，兩人交往至今年1月。從陳員任職新海派出所期間，調任到瑞芳時，兩人多次利用休假與其約會。

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事後交往之事曝光，進而分手，但要求對方要將兩人交往一事，告知其家人，卻遭到封鎖。後來聯繫其配偶時，卻多次被傳簡訊威脅，不介意花錢消災，要讓自己紅等語。此外，陳員對陳女表示，自己的考績不錯，長官要讓他留在瑞芳等語，懷疑警方官官相護，為了避免更多女子受害，請警方正視此事。

新北市警察局瑞芳警分局指出，1月14日警政署接獲陳女檢舉，隔日啟動調查前，陳員主動坦承此事，16日調查屬實，秉公處理，依規定記過兩次處分並列管，今日進一步調整陳員為非主管職務。

新北市警察局表示，陳員違反「警察人員與人發生不正當感情交往處理要點」，依規定予以記過2次，並提報教育輔導及調整非主管職務。另檢舉人質疑官官相護部分，雖為陳員自述，但現已介入調查。

據悉，陳員原任職於新海派出所，2021年3月間升巡佐後調往瑞芳，去年7月派任侯硐派出所所長。

新北市瑞芳警分局1月16日調查屬實後，對陳員記過兩次處分並列管，調整為非主管職務。 （記者吳昇儒翻攝）

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