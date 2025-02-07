女山友攀南二段受困6天 「待在原地沒亂跑」平安獲救

劉姓女山友受困3千公尺深山6天，「待在原地沒亂跑」等待援助，最後平安獲救。（民眾提供）

2025/02/07 11:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子和劉姓女子組隊前往攀登中央山脈南二段，兩人1月31日自向陽登山口進入後，預計2月4日從東埔登山口離開，但劉女半途失聯，陳男報案協助，搜救人員在塔芬谷山屋一帶找到劉女。搜救人員表示，劉女能平安獲救，靠得是她「一直待在原地不動」沒有亂跑，才能順利由空勤總隊直升機將她吊掛下山。

高市消防局指出，3日下午3點55分，夏姓男子代替陳姓山友報案指稱，指劉姓女山友與陳姓男山友自1月31日起從向陽登山，預計2月4日從東埔離開，2日上午10點多，陳男先一步從轆轆谷山屋前往塔芬谷山屋，劉女稍晚出發，但陳男抵達山屋後，一直等不到劉女，也連絡不上她，陳男擔心劉女中途發生意外，趕緊通報協助。

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消防局第六大隊獲報立即派遣搜救人員前往向陽工作站夜宿，等待直升機載他們上山，準備隔日展開全面搜索行動，但因山區天候狀況不佳，空勤直升機等了3天，直到今天上午確認山區天氣狀況變好起飛；期間，劉女也自行打電話到桃源消防分隊，說她沒糧食且有感冒症狀，消防隊員也指示她千萬不要亂跑，待在原地等候救援。

今天上午8點25分，搜救人員順利接獨到劉女，確認她身上並無明顯外傷、意識清楚，經直升機救援吊掛成功，落地後交由救護車後送就醫，讓受困3千公尺深山長達6天的劉女順利平安下山。

劉姓女山友受困3千公尺深山6天，平安獲救。（民眾提供）

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