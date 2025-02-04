北市精舍命案 多名在場信徒今被拘提到案

北檢今天陸續傳喚精舍命案案發當天在場的信徒及關係人到案，圖為警方上月7日與刑事警察大隊偵查第八隊兵分多路前往查緝。（資料照）

2025/02/04 15:25

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署偵辦私人精舍女信徒死亡事件，多次傳喚李威夫妻等證人，目前已大致還原被害人遭毆致死等過程。而吳姓住持等3名被告羈押多日後，近期分別以50萬到70萬元不等交保。檢方今天陸續傳喚案發當天在場的信徒及關係人到案，釐清當日涉案情形。全案主嫌作家王薀，目前仍持續羈押中。

據了解，去年4、5月，從事會計工作的蔡女跟隨王薀修行，王安排蔡女擔任會計，並由精舍住持吳慧珠安排住進精舍，不到3個月蔡女竟身亡。

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警方去年7月24日獲報，有人倒臥在精舍內，抵達時發現蔡女已失去生命跡象，且全身有多處瘀傷。法醫解剖後，研判死者因遭外力重擊及橫紋肌溶解症身亡，且蔡女的200多萬元存款遭人提領一空。

檢警調閱前一日的監視器發現，吳姓女住持與信徒等人在精舍附近的餐廳開會，男信眾李淵源曾將蔡女從餐廳拖到外面淋雨，之後吳女、李男及女信徒姜芃妤，將她放置於手推車上，蓋上透明雨衣，同時用膠帶固定，沿街將蔡女推回精舍後各自離去。

檢警去年9月拘提吳、李、姜3人並搜索精舍、餐廳等地，訊後依殺人罪嫌聲押3人，台北地院則以3人涉傷害致死罪嫌裁定收押禁見。

檢警追查，王薀疑因細故教唆信徒犯案，同年月7日遂將他拘提到案，訊後依傷害致死罪嫌聲押禁見獲准；此外，王薀在案發後，曾找信徒李威商討對策，故檢察官也傳喚李威夫婦釐清案情。

據悉，偵辦人員突破吳姓住持等人心防，現已掌握事發經過，住持等人分別以50、70萬元交保。主嫌王薀因罪嫌重大，且供詞始終避重就輕，仍持續被收押禁見中。因案發當時仍其他信徒及相關人士在場，是否涉案有待釐清，檢警今日兵分多路拘提相關人等到案說明，現正偵訊中。

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