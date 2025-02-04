為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市精舍命案 多名在場信徒今被拘提到案

    北檢今天陸續傳喚精舍命案案發當天在場的信徒及關係人到案，圖為警方上月7日與刑事警察大隊偵查第八隊兵分多路前往查緝。（資料照）

    北檢今天陸續傳喚精舍命案案發當天在場的信徒及關係人到案，圖為警方上月7日與刑事警察大隊偵查第八隊兵分多路前往查緝。（資料照）

    2025/02/04 15:25

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署偵辦私人精舍女信徒死亡事件，多次傳喚李威夫妻等證人，目前已大致還原被害人遭毆致死等過程。而吳姓住持等3名被告羈押多日後，近期分別以50萬到70萬元不等交保。檢方今天陸續傳喚案發當天在場的信徒及關係人到案，釐清當日涉案情形。全案主嫌作家王薀，目前仍持續羈押中。

    據了解，去年4、5月，從事會計工作的蔡女跟隨王薀修行，王安排蔡女擔任會計，並由精舍住持吳慧珠安排住進精舍，不到3個月蔡女竟身亡。

    警方去年7月24日獲報，有人倒臥在精舍內，抵達時發現蔡女已失去生命跡象，且全身有多處瘀傷。法醫解剖後，研判死者因遭外力重擊及橫紋肌溶解症身亡，且蔡女的200多萬元存款遭人提領一空。

    檢警調閱前一日的監視器發現，吳姓女住持與信徒等人在精舍附近的餐廳開會，男信眾李淵源曾將蔡女從餐廳拖到外面淋雨，之後吳女、李男及女信徒姜芃妤，將她放置於手推車上，蓋上透明雨衣，同時用膠帶固定，沿街將蔡女推回精舍後各自離去。

    檢警去年9月拘提吳、李、姜3人並搜索精舍、餐廳等地，訊後依殺人罪嫌聲押3人，台北地院則以3人涉傷害致死罪嫌裁定收押禁見。

    檢警追查，王薀疑因細故教唆信徒犯案，同年月7日遂將他拘提到案，訊後依傷害致死罪嫌聲押禁見獲准；此外，王薀在案發後，曾找信徒李威商討對策，故檢察官也傳喚李威夫婦釐清案情。

    據悉，偵辦人員突破吳姓住持等人心防，現已掌握事發經過，住持等人分別以50、70萬元交保。主嫌王薀因罪嫌重大，且供詞始終避重就輕，仍持續被收押禁見中。因案發當時仍其他信徒及相關人士在場，是否涉案有待釐清，檢警今日兵分多路拘提相關人等到案說明，現正偵訊中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播