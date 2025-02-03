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    首頁　>　社會

    總統府憲兵自戕 2主管被控偽造哨表獲不起訴

    台北地檢署近日偵結，認定兩名主管罪嫌不足，予以不起訴處分。 （記者吳昇儒攝）

    台北地檢署近日偵結，認定兩名主管罪嫌不足，予以不起訴處分。 （記者吳昇儒攝）

    2025/02/03 15:05

    〔記者吳昇儒／台北報導〕古姓上兵原在總統府服役，去年3月1日無故在府前持槍自戕，引發熱議。更傳出是因勤務過重，上兵被迫站二歇二，甚至出現「假哨表」風波。憲兵指揮部為自清，將古姓上兵的兩名直屬長官，以涉犯偽造文書罪，函送法辦。台北地檢署近日偵結，認定兩名主管罪嫌不足，予以不起訴處分。

    駐守總統府的憲兵211營古姓上兵去年3月1日晚間9時36分在執行勤衛哨時，突然開槍自戕，送醫搶救仍不治。檢察官立刻前往醫院相驗，判定死者頭部中彈，死因為「自殺」。

    但因死者生前並無異狀，作息也都正常，為何輕生引起熱烈討論，但家屬則對死因表示無意見，檢察官也將遺體發還給家屬。

    事後卻有官兵爆料指出，軍方原稱排哨一切合乎規定，但古姓上兵卻被迫「站二歇二」，部隊更用假哨表應付督導。

    因外界懷疑哨表造假，台北憲兵隊為求自清，將時任211營的蔡姓營長及林姓連長以涉犯偽造文書罪，函送台北地檢署偵辦。

    兩名長官到案後，均否認有偽造哨表，其中蔡姓營長宣稱，哨表不需要經過他核章，也無偽造一事；而林姓連長也稱，並沒有偽造哨表情形。

    據悉，檢察官為釐清真相，調閱相關人員的請、休假紀錄及執勤紀錄施行核對，經查閱後，確認無篡改問題。雖於哨表上發現有些地方塗改，但均有負責人員蓋章。

    檢察官另傳製作哨表的2名官兵作證，也都稱沒有篡改情形，雖然總統府勤務繁重，有出現人力不足情形，但均有依照國軍警衛勤務教範規定」，每次上哨不得超過2個小時，每天不得超過6小時的規定在排勤務。

    檢察官偵訊後，認定並未發現哨表有被篡改、造假的情形，認為蔡、林二人罪嫌不足，予以不起訴處分。

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