嫂嫂賣屋收定金卻沒履約 法官判需賠小姑兩倍違約金

法官認為，廖婦已收定金卻違約出售，應賠償小姑2倍違約金共130萬元，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

2025/02/02 12:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名廖姓婦人去年3月原答應以465萬元，將房屋賣給粘姓小姑並收取65萬元定金，但事後反悔，以600萬元出售給第三人。姑嫂二人對簿公堂，粘姓小姑要求嫂嫂要賠償自己65萬元定金及135萬元價差。法官認為，廖婦已收定金卻違約出售，應賠償小姑2倍違約金共130萬元，全案仍可上訴。

粘姓小姑向法官表示，去年3月6日與廖姓嫂嫂溝通後，同意以前次購買同棟2樓房屋的價格465萬元，向她購買另一間房。雙方約定當日以65萬元當作定金，共同前往農會將款項匯給嫂嫂，並於匯款申請書「附言欄」登載「訂金」，而廖婦也交付所有權狀影本。

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沒想到定金支付5天之後，小姑女兒跑到家中，表示希望暫緩交易，又隔了6天，卻收到嫂嫂寄的存證信函，內文竟指出不知該筆65萬元的匯款用途為何？感覺對方想要毀約，決定寄出存證信函，催告嫂嫂應履行買賣契約。

進一步查詢第二類地籍謄本卻發現，原預計交易的房屋，以於去年5月9日賣出，並移轉登記所有權予第三人，又透過內政部不動產交易實價查詢服務網查詢，發現成交日期是同年4月17日，成交價是6百萬元。方知嫂嫂早已將房子賣出，故要求對方賠償135萬元價差及65萬元定金，共計2百萬元。

廖婦提出抗辯表示，當時要出售給小姑的價格是565萬元，而非465萬元，因當時協議價格可繼續談，且小姑有買屋意願，願意支付定金，但房價並未敲定。後來跟女兒討論後，覺得565萬低於市場行情，才會到小姑家表示要「退訂」，但未被接受；而65萬元是訂金而非《民法》規定的定金，雙方對於房價未合意，故出售給出價更高的人，未能達成與小姑的買賣，不可歸責雙方，會將訂金還給小姑，請法官駁回對方告訴。

法官調查，粘姓小姑的媳婦與廖姓嫂嫂女兒的通話錄音中，聽見粘媳說「價錢是你媽媽開的」，及聽到媽媽說「已經決定要賣了……整個都嚇到，想說怎麼會這麼快，而且竟然這種金額去做」，所以打電話說抱歉，沒有打算要賣等話，加上廖婦把所有權狀影本交給粘婦，足認雙方達成合意，65萬元確實為「定金」。

法官認為，65萬元既為「定金」，而廖婦卻未履約，應負無法履約損害賠償責任，向廖婦請求加倍返還定金130萬元，應予准許。另價差部分，粘婦未就實際所失利益盡舉證責任，礙難准許。

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