竹市警公布去年13起死亡車禍肇事路口 將多管齊下改善

新竹市政府警察局統計，去年轄內共有13個路口各發生一起死亡車禍，包括民富街與北新街口等市區路口都屬人潮車流密集處。（記者廖雪茹攝）

2025/02/02 12:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府警察局統計，去年轄內共有13個路口各發生一起死亡車禍，從市中心的中央路與大同路口到聯外幹道景觀大道與國道3號茄苳交流道南下入口，肇事主因以車輛未依規定暫停讓行人先行與行人未依號誌或手勢指揮穿越道路最多，呼籲民眾行經路口、行人穿越道時務必留意並再三確認。

警察局指出，這13個路口分別是中華路六段與長興街273巷口、成功路與成功路65巷口、光復路一段與光復路一段30巷口、景觀大道與茄苳交流道南下入口、光復路二段與水源街口、中華路四段與經國路3段口、 民富街與北新街口、光復路一段與介壽路口、寶山路與建華街口、中央路與大同路口、西大路與明湖路口、西濱快速道路與美山聯絡道口、中華路6段與中華路6段359巷口。

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經分析主要肇事因素，光復路一段與光復路一段30巷口、光復路二段與水源街口、光復路一段與介壽路口等3處都是行人未依號誌或手勢指揮穿越道路肇事；中華路6段與長興街273巷口、成功路與成功路65巷口與西大路與明湖路口等3處則是駕駛未依規禮讓行人肇事。

其他肇因分別是違反其他號誌、闖紅燈右轉、闖紅燈直行、無號誌路口左方車未讓右方車先行、違反禁止左轉、右轉標誌、有號誌路口轉彎車未讓直行車先行與駕駛恍神、緊張、心不在焉分心等。其中，市區肇事路口多半位於人潮車流密集處，有些則是無號誌巷口。

交通處指出，針對相關交通事故，市府除每月召開專案追蹤管考會議，落實改善道路安全外，去年下半年已宣布「守護行人 道安五環」行動方案，從「危險路口改善」、「安心路平計畫」、「通學步道與道安宣導」、「道路工程與號制改善」與「優化大眾運輸」等5大面向著手，多管齊下，改善行人環境、提高駕駛人道安意識，盼藉此降低交通事故。

警察局表示，道路交通事故發生後即辦理安全改善會勘，邀集相關單位及專家學者提出建議，並彙整建議函請市府相關單位辦理改善；另請轄區分局於肇事地點及周遭編排取締違規勤務，列入巡邏稽查重點，以有效遏止違規情事及降低事故發生，同時也利用各種活動及媒體平台辦理各類交通安全宣導，強化用路人正確用路觀念及交通法規新制。

新竹市核心車水馬龍的中央路與大同路口。（記者廖雪茹攝）

新竹市核心車水馬龍的中央路與大同路口。（記者廖雪茹攝）

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