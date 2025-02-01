2/1 大樂透摃龜！百萬大紅包剩278組 今彩539開3注各800萬

今晚（1日）開獎的第114000029期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/01 22:24

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1日）開獎的第114000029期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由台北市大安區通化街163號1樓「億連發彩券行」、屏東縣潮州鎮延平路189號「財神爺彩券行」、新竹縣關西鎮北斗里正義路48號「發發發彩券行」開出；第114000015期大樂透頭獎摃龜。大樂透春節加碼「大紅包」開出28組，剩餘278組；「小紅包」開出45組，剩餘456組。

第114000015期大樂透中獎號碼「02、09、10、18、39、40，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎開出3注，可得134萬9365元；參獎共98注中獎，每注可得4萬4484元；肆獎共249注中獎，每注可得1萬1255元；伍獎共4971注中獎，每注可得2000元；陸獎共7005注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬871注中獎，每注可得400元；普獎共8萬4739注中獎，每注可得400元。

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第114000015期49樂合彩中獎號碼為「02、09、10、18、39、40」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共99注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2974注中獎，每注可得1250元。

第114000029期今彩539中獎號碼為「01、10、23、32、37」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共363注中獎，每注可得2萬元；參獎共9246注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬7404注中獎，每注可得50元。

第114000029期39樂合彩中獎號碼為「01、10、23、32、37」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7138注中獎，每注可得1125元。

第114000029期3星彩中獎號碼為「027」。壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第114000029期4星彩中獎號碼為「2125」。壹獎共42注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」中獎號碼「01、02、13、16、19、23、33、36、49」，春節小紅包「31」。

大樂透「春節大紅包」開出28組，總中獎注數為34注，其中22組為單注中獎，各得100萬元；6組為2注均分。「春節小紅包」開出45組，總中獎注數為51注，其中39組為單注中獎，各得10萬元；6組為2注均分。截至本期為止，累積開出大紅包組數為202組，剩餘278組；累積開出小紅包組數為344組，剩餘456組，下期（2日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果看這裡

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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