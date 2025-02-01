台中燒肉店大火燒光星巴克畫面曝！ 疑3移工烤牛五花釀禍

燒肉店及星巴克付之一炬。（圖由民眾提供）

2025/02/01 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區台灣大道與福康路口1間燒肉店，前天晚間突發生大火，火勢迅速蔓延至隔壁的星巴克，2間店面短時間內付之一炬，所幸無人傷亡，卻傳出疑是3名外籍移工顧客在烤牛五花時釀禍，警方對此今天說，已鎖定3名移工身分，後續將由消防局火調鑑定後，進一步釐清究責。

這起火警發生在1月30日晚間7時45分，消防局獲報立即派遣第六大隊、轄區協和分隊等共計10個單位，出動各式消防車21輛、消防人員47名趕赴，發現現場建築物為燒肉HOT餐廳，2層RC建物，火煙竄出，火勢於同日晚間8時13分控制撲滅，造成燒肉店及緊臨的星巴克付之一炬，所幸無人員受傷受困。

請繼續往下閱讀...

1名當時正在星巴克2樓的民眾說，由於火勢突然變大，所幸店員及時通知樓上顧客疏散，否則後果不堪設想，火災疑是3名外籍移工顧客不當烤肉導致，當時店內員工曾提醒該組客人，因牛五花油脂較多，應避免使用大火，但對方不聽勸告，持續開大火燒烤。

而火勢曾經被控制，但隨後再次升高，火焰一度竄升至60公分，最終引燃木製餐桌與桌下管線，火勢迅速擴散，導致無法控制，燒肉店業者也表示，店內採用電烤爐，排煙吸油軟管也有定期更換，但由於桌下佈有管線，在火災發生時可能加速燃燒，使得火勢難以控制。

轄區第六分局對此今天表示，經初步查訪，有當時在燒肉店用餐的其他客人說，並未發現隔壁桌的外籍移工客人不當烤肉，但警方仍在第一時間調閱監視器，發現火災發生後，3名外籍客人迅速步行離開現場，隨後騎乘電動單車離去，目前已鎖定3人身分，後續將由消防單位火調鑑定，確認起火原因後再進一步釐清究責。

消防人員急滅火。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法